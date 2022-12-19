驗出74例Omicron亞型變異株！本土確診BA.5最多　佔比84%

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心表示，針對國內境外移入之24例BA.5、BA.2.75、 BQ.1、XBB、BF.7及 BA.2個案，為19例男性、5例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，入境日介於今年11月28日至12月10日。其中檢出9例BA.5個案分別自日本(5例)，泰國(2例)，中國及美國(各1例)移入；7例BA2.75個案分別自越南(4例)，日本、印尼及紐西蘭(各1例)移入； 4例BQ.1個案分別自德國(2例)，土耳其及義大利(各1例)移入；2例XBB個案分別自日本及紐西蘭(各1例)移入；1例BF.7個案自中國移入；1例BA.2個案自菲律賓移入。
指揮中心說明，世界衛生組織（WHO）於今年12月14日資料指出，全球已發現超過540種Omicron次分支變異株及60種重組變異株；目前BA.5變異株佔比約為73.7%，仍為全球主流株；BQ.1變異株傳播快速，已於至少90個國家檢出，佔比約33.9%，已成為歐、美多國主流株；BA.2.75及XBB等變異株佔比持續緩增，已分別於至少85個及70個國家檢出，佔比分別約7.2%及3.9%，主要來自東南亞及西太平洋國家，且於部分國家有共同流行情形。WHO 12月14日表示隨Omicron病毒持續變異，上述相關變異株多已發展出免疫逃脫特性，具較佳增長優勢，惟是否引發新一波疫情仍取決於該地區人群免疫力、既往Omicron疫情發生時間與規模及疫苗涵蓋率等要素，現有證據顯示BQ.1、BA.2.75及XBB等變異株之疾病嚴重度未明顯增加，需持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。
指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BA.5等變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。