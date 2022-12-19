羽球年終賽 邱郁喬直落二驚喜勝

我是廣告 請繼續往下閱讀
賽後兩人表示，雖然很開心但是很平靜，畢竟比賽就是要平常心，第一局能成功逆轉關鍵在「減少失誤，不要想著一球解決，先球打進場內」，之前長庚站時有對戰過，當時小輸三分，賽前有針對他們做情蒐。
女單部分由全大運第5名的東海大學邱郁喬出戰全大運季軍的台北醫大陳彥穎，陳彥穎受傷勢影響，表現並不如預期，最終讓邱郁喬以21:10、21:14帶走冠軍，也算是報了全大運的仇。
目前大四的邱郁喬，大一時也有參加這個賽事，當時是第5名作收，這次就是鎖定冠軍為目標，另外也希望可以健康完賽，邱郁喬賽後激動地表示，「自己並非科班出身，從小都自己一個人練，是大學後才有比較多的時間自主練習，表現才突飛猛進，謝謝大專體總打造這樣的舞台，不僅很有國際賽的氛圍還有現場轉播，感覺很特別」。
邱郁喬透露，西班牙的女單選手馬琳(Carolina Marín)，是她最喜歡的選手，因為重傷那年自己也腰傷，全大運才打一場就淘汰，看著馬琳從復健到重返球場，給了她很大啟發，此外也要將這冠軍獻給她的教練，「台中羽揚羽球場館長王毓均，謝謝他贊助我裝備、幫助我訓練並給予我很大的協助，我甚至覺得這冠軍比全大運得名更有意義」。
男單部分由屏東科大蔣富洋以21:5、21:14擊敗中原大學蘇家進奪冠，男雙則由高雄科大葉其叡/梁竣庭的組合以21:7、21:10比數力退明新科大李振瑋/陳祥筌，最後壓軸登場的女雙，由僑光科大林家旗/楊博雯以21:13、21:18直落二擊敗了高雄科大梁云瑄/邱怡瑄的組合。