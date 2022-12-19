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羽球年終賽 邱郁喬直落二驚喜勝

▲ 全國大專校院羽球排名積分賽年終站落幕。官方提供
▲ 全國大專校院羽球排名積分賽年終站落幕。官方提供

運動中心/綜合報導

2022年全國大專校院羽球排名積分賽年終站，今進行最終四強賽，其中女單冠軍東海大學邱郁喬以21:10、21:14直落二比數獲勝，更在賽後情緒激動。

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今天率先登場的是冠軍戰是男女混合雙打，由高雄科大的梁云瑄/蔡和珉出戰明新科大古家芸/李振瑋，明新科大的組合不僅是3站的積分之冠，古家芸更是今年全大運的冠軍得主，梁蔡配不免面臨苦戰，首局開場古家芸/李振瑋就火力全開，中間一度領先多達5分，可是最後卻失守慘遭逆轉，第2局中後段雙方也是上演精采拉鋸，最終由梁云瑄/蔡和珉以21:17、21:16直落二帶走勝利拿下冠軍。

賽後兩人表示，雖然很開心但是很平靜，畢竟比賽就是要平常心，第一局能成功逆轉關鍵在「減少失誤，不要想著一球解決，先球打進場內」，之前長庚站時有對戰過，當時小輸三分，賽前有針對他們做情蒐。

女單部分由全大運第5名的東海大學邱郁喬出戰全大運季軍的台北醫大陳彥穎，陳彥穎受傷勢影響，表現並不如預期，最終讓邱郁喬以21:10、21:14帶走冠軍，也算是報了全大運的仇。

目前大四的邱郁喬，大一時也有參加這個賽事，當時是第5名作收，這次就是鎖定冠軍為目標，另外也希望可以健康完賽，邱郁喬賽後激動地表示，「自己並非科班出身，從小都自己一個人練，是大學後才有比較多的時間自主練習，表現才突飛猛進，謝謝大專體總打造這樣的舞台，不僅很有國際賽的氛圍還有現場轉播，感覺很特別」。

邱郁喬透露，西班牙的女單選手馬琳(Carolina Marín)，是她最喜歡的選手，因為重傷那年自己也腰傷，全大運才打一場就淘汰，看著馬琳從復健到重返球場，給了她很大啟發，此外也要將這冠軍獻給她的教練，「台中羽揚羽球場館長王毓均，謝謝他贊助我裝備、幫助我訓練並給予我很大的協助，我甚至覺得這冠軍比全大運得名更有意義」。

男單部分由屏東科大蔣富洋以21:5、21:14擊敗中原大學蘇家進奪冠，男雙則由高雄科大葉其叡/梁竣庭的組合以21:7、21:10比數力退明新科大李振瑋/陳祥筌，最後壓軸登場的女雙，由僑光科大林家旗/楊博雯以21:13、21:18直落二擊敗了高雄科大梁云瑄/邱怡瑄的組合。

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