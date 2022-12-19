世足／FIFA直稱梅西是「GOAT」 比利：馬拉度納在微笑
卡達世界盃用一個童話般的方式結束，當代球王梅西(Lionel Messi)率領阿根廷隊奪冠，FIFA官網直呼他是「GOAT(史上最佳)」，而球王比利(Pele)也給予這位後輩最高的讚譽。
記者黃建霖/綜合報導
現在梅西生涯拿過的榮譽獎盃包括：1次法甲冠軍、1次法超盃冠軍、10次西甲冠軍、7次國王盃冠軍、9次西超盃冠軍、3次世俱盃冠軍、3次歐超盃冠軍、4次歐冠冠軍、1次U20世界盃冠軍、1次奧運男足冠軍、1次南美歐洲超級盃冠軍、1次屆美洲杯冠軍、8次西甲金靴、5次國王盃金靴、6次歐冠金靴、6次歐洲金靴、1次U20世界杯金靴、1次美洲杯金靴、9次西甲最佳球員、1屆歐冠最佳球員、2屆世界盃金球獎、1次金童獎、2次世界足球先生、3屆歐足聯最佳球員、1屆勞倫斯世界體育獎、7金球獎、2014巴西世界盃亞軍、2022年卡達世界盃冠軍。
這樣的成就無論是對誰都不再處於劣勢了，特別是今年帶領這支阿根廷隊克服首戰輸球低潮、一路挺進奪冠的故事太過傳奇，為他的生涯大大加分。FIFA官網就直白地寫道：「關於The GOAT的爭論結束了，終極的大獎現在是梅西收藏的一部分，傳奇生涯完整了。」
而作為上一代的球王比利也感性表示，「今天，足球一如既往地以一種迷人的方式繼續講述著它的故事。梅西贏得了他的第一座世界杯冠軍，這是他的生涯軌跡應得的。」
「我親愛的朋友姆巴佩(Kylian Mbappe)，在決賽中一共打進了4顆球。能夠看到這樣的場面，對於我們這項運動的未來來說是一個巨大的激勵。」比利最後寫道，「我也不得不祝賀摩洛哥隊本屆世界杯的精彩表現，很高興看到非洲足球在發光。恭喜阿根廷隊，Diego(馬拉度納)現在當然是在微笑了。」