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吳淡如開箱大馬「3千萬員工宿舍」！笑喊：差點忘了有買

▲吳淡如到馬來西亞參與活動，也開箱位於吉隆坡的豪華「員工宿舍」。（圖／翻攝自吳淡如、地產秘密客 Ting & Sam臉書）
▲吳淡如到馬來西亞參與活動，也開箱位於吉隆坡的豪華「員工宿舍」。（圖／翻攝自吳淡如、地產秘密客 Ting & Sam臉書）

娛樂中心／綜合報導

知名作家、主持人吳淡如近日被苦苓影射「找代筆」，她對號入座以後，兩人正式撕破臉、隔空開戰多日，直到17日苦苓透露自己躁鬱症發作，鄭重向她道歉，吳淡如隔日也回應：「一笑泯恩仇。」為這場風波劃下句點。近日，吳淡如到馬來西亞參與活動，也開箱位於吉隆坡的「3千萬豪華員工宿舍」，還透露自己「差點忘記有買這間房子！」掀起熱議。

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吳淡如近日因工作飛往馬來西亞，與「地產秘密客」一起開箱她公司在馬來西亞的員工宿舍。她透露房子是世界前三名的設計師「凱麗赫本」所設計，還笑說：「這間房子其實我買了差點忘記，是公司的，員工可以住在這」。

▲吳淡如與「地產秘密客」一起開箱她公司在馬來西亞的員工宿舍。（圖／翻攝自地產秘密客 Ting & Sam臉書粉專）
▲吳淡如與「地產秘密客」一起開箱她公司在馬來西亞的員工宿舍。（圖／翻攝自地產秘密客 Ting & Sam臉書粉專）
吳淡如說，當初她算過這間房子投報率大約5、6％，是在2018年還是2019年購入的。坪數則是37坪實坪，沒公設但有陽台，也有附裝潢與全套傢俱。房內總共有三套房，每間房間都有獨立衛浴，價格則將近3000萬，過了約3年的時間，現已漲了2成。只見整間房子裝潢的色系主要由黑白灰組成，風格非常「紐約」，讓她大讚：「很有《慾望城市》的感覺！」簡約又有品味。客廳實際挑高有到三米，配上白色沙發，整體看起來相當氣派；廚房則是全套配備都有附，相當難得。

▲整間房子裝潢的色系主要由黑白灰組成。（圖／翻攝自地產秘密客 Ting & Sam臉書粉專）
▲整間房子裝潢的色系主要由黑白灰組成。（圖／翻攝自地產秘密客 Ting & Sam臉書粉專）
接著，她也帶著鏡頭陸續參觀三間房間，從最小的房間、次臥到主臥，每間風格都是簡約風。到了主臥浴室，只見一個又寬又深的大浴缸就擺在正中間，雙面盆的設計也讓主持人讚嘆不已，「真的感覺來到《慾望城市》Kelly的家的感覺！」且吳淡如當天也穿著黑白色系衣服，讓主持人直呼：「好適合這個空間。」吳淡如則表示：「人生非黑即白，我就是一個黑白很分明的人。好，這就是我們員工的馬來西亞之家，謝謝大家」。

▲主臥浴室有又寬又深的大浴缸。（圖／翻攝自地產秘密客 Ting & Sam臉書粉專）
▲主臥浴室有又寬又深的大浴缸。（圖／翻攝自地產秘密客 Ting & Sam臉書粉專）
事實上，吳淡如不僅在台灣、馬來西亞有房產，她先前就曾分享自己花了27萬日幣（約新台幣6萬元）找清潔公司打掃位於東京的家，雖然價錢不便宜，但結果也讓她相當滿意，「我跟它有感情，它陪著我創業讓我有家的感覺。家的感覺，對我一直很重要，我其實很戀床。看到它變乾淨了，感覺是像把貓狗送去洗澡一樣，變得香噴噴」。（編輯：郭佩蓉）

▲知名主持人兼作家吳淡如花費27萬日幣請人打掃位於日本東京的家。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
▲知名主持人兼作家吳淡如花費27萬日幣請人打掃位於日本東京的家。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

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