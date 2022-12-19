吳淡如開箱大馬「3千萬員工宿舍」！笑喊：差點忘了有買

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吳淡如說，當初她算過這間房子投報率大約5、6％，是在2018年還是2019年購入的。坪數則是37坪實坪，沒公設但有陽台，也有附裝潢與全套傢俱。房內總共有三套房，每間房間都有獨立衛浴，價格則將近3000萬，過了約3年的時間，現已漲了2成。只見整間房子裝潢的色系主要由黑白灰組成，風格非常「紐約」，讓她大讚：「很有《慾望城市》的感覺！」簡約又有品味。客廳實際挑高有到三米，配上白色沙發，整體看起來相當氣派；廚房則是全套配備都有附，相當難得。
接著，她也帶著鏡頭陸續參觀三間房間，從最小的房間、次臥到主臥，每間風格都是簡約風。到了主臥浴室，只見一個又寬又深的大浴缸就擺在正中間，雙面盆的設計也讓主持人讚嘆不已，「真的感覺來到《慾望城市》Kelly的家的感覺！」且吳淡如當天也穿著黑白色系衣服，讓主持人直呼：「好適合這個空間。」吳淡如則表示：「人生非黑即白，我就是一個黑白很分明的人。好，這就是我們員工的馬來西亞之家，謝謝大家」。
事實上，吳淡如不僅在台灣、馬來西亞有房產，她先前就曾分享自己花了27萬日幣（約新台幣6萬元）找清潔公司打掃位於東京的家，雖然價錢不便宜，但結果也讓她相當滿意，「我跟它有感情，它陪著我創業讓我有家的感覺。家的感覺，對我一直很重要，我其實很戀床。看到它變乾淨了，感覺是像把貓狗送去洗澡一樣，變得香噴噴」。（編輯：郭佩蓉）