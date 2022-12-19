特企／知名銀樓關懷公益弱勢　捐贈育幼院挺過寒冬

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聽到這樣的狀況，涂誠文進一步了解才知道原來全台目前至少有超過120個登記有案的育幼院，台灣每年平均有超過600位嬰兒無法獲得原生家庭的撫養而進入育幼院，幼童及青少年的人數更不勝枚舉；這些育幼院有些是來自脆弱家庭、有些是專門照顧早療兒童，有些是需要特別對孩童心理輔導照護，大部分的育幼院人力資源有限，要悉心照顧孩童已是不易，除了部分知名、有基金會背景或宗教團體支援的育幼院在經濟條件上稍較不需擔憂，一般育幼院還要擔心生活物資的匱乏，實在非常艱辛。於是他主動聯繫表達協助意願，更是親自了解各育幼院真正需要的是哪些物資或幫助，希望能盡棉薄之力，讓這些孩子們擁有無虞的成長環境，一起度過疫情難關。
睿森銀樓負責人涂誠文表示：「雖然知道自己的力量不夠幫助到所有需要的人，但相信每個人出一點力，終歸能讓更多人度過辛苦難關。」平日裡也會和一些熟客聊到社會公益的部分，大家有錢出錢有力出力，讓人感到這個社會其實並不冷漠；盼由自己的拋磚引玉，可以引起社會中更多人對弱勢團體的關注，一起讓社會更美好。他也提到，自己做的這些從未期望過有任何回報。希望社會上能夠有更多人可以一起加入這個行列，設身處地為需要幫助的對象施以援手，讓愛的能量無限正循環下去。