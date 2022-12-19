百億賭王千金驚爆分手？竇驍生日沒送祝福 何超蓮回應了
澳門賭王何鴻燊的千金何超蓮，相傳擁有百億元台幣身家，與明星男友竇驍交往3年，多次同框曬恩愛，被認為遲早會結婚，不過，港媒發現她近半年微博都未提到對方，連竇驍15日度過34歲生日，她都未發文慶祝，讓人聯想是否已經分手，網友感慨「要做豪門駙馬不容易啊」，消息曝光後，她也低調回應了。
記者江芷稜/綜合報導
何超蓮和竇驍曾一起上綜藝節目《追星星的人》，黏TT模樣閃瞎眾人，不過，女方大方認愛狀態，卻重創演員男友事業，竇驍今年主演電視劇《良辰好景知幾何》和女主角陳都靈鮮少互動，傳出連吻戲都找替身，就怕何超蓮吃醋。電視劇6月播出時，竇驍沒為螢幕CP宣傳，卻在女友生日時送上祝福，被觀眾大罵敗壞好感，最後何超蓮出面道歉平息眾怒。
結果兩人轉為談地下情，卻又被猜疑分手，指竇驍進豪門夢碎，面對網友紛紛留言詢問，何超蓮在微博上被問到「可以發豆豆（竇驍）生日照嗎」，她回答「不給你們看」，更附上一個笑臉符號；另位網友問男友最喜歡她做哪道菜，她則回應「都愛」，間接透露兩人並未分手。有忠實粉絲透露，何超蓮15日在小紅書發自拍，表示舉辦了一場金色閃耀派對，應該就是竇驍的生日派對，只是擔心影迷反彈，戀情轉為低調。