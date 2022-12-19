暖流抗寒流！台新捐3千萬助179家公益團體

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王月蘭慈善基金會執行長歐陽龍表示，慈善精神深植台新企業文化，藉活動永續辦理，將愛散播到社會角落，寒冬中更見人心溫暖。台北市艋舺龍山寺董事長黃書瑋讚許台新公益平台，廣結善緣了解更多團體服務，以捐助各地需要。众社會企業創辦人林崇偉認為，社會應關注老人與身障族群的友善措施，提升服務品質因應超高齡社會議題。研華文教基金會提倡文化教育應多元發展，將與獲選團隊落實深度扎根。中華電信基金會經理張嘉芳分享，12年來支持34家組織善用數位知能，深耕在地讓科技充滿溫度。台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲鼓勵，社福應以創新永續方式面對挑戰，運用商業模式解決社會問題。中華民國老人福祉協會理事長韓春菊提出，今年該領域競爭激烈，可見社福願改變舊觀投入復能，更樂見大眾關注此議題。國立中央大學公益傳播中心主任沈建文則期許年輕人善用影片說故事，並用社群擴散社福影響力。
文大畢製產學合作 年輕世代推動愛的力量
台新長期推動「校園公益」專案，本屆與中國文化大學廣告學系畢業製作小組「9ice」合作，號召大學生投票關心公益，指導教授黃元禧表示，現在年輕人願意助人卻不知從何做起，盼在同溫層引起網路話題，投票或分享都能助人，讓愛向下紮根，使其實務面認識台灣公益生態，實證所學一舉多得。