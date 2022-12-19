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特企／發票怪獸跨界合作　手機錄心聲共創跨年花火NFT

▲發票怪獸與台北市政府合作，推出心聲花火NFT。（圖／發票怪獸提供）
▲發票怪獸與台北市政府合作，推出心聲花火NFT。（圖／發票怪獸提供）

本報訊

錄製你的心聲　點亮專屬的七彩花火NFT

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全台最受矚目的臺北最High新年城—2023跨年晚會，今年首次跨足元宇宙，由發票怪獸和台北市政府跨界合作打造「心聲花火」NFT。只要說出願望，錄下2022年末此刻的心聲，就能透過最新的生成藝術創造出專屬你的心聲花火，並透過NFT的方式永久的保存下來，可以隨時提醒自己、或紀念此刻的心之所向。現在只要於活動網站成功鑄造心聲花火NFT，即可抽iPhone14、東京來回機票、地中海13日遊輪假期、PS5、Dyson吹風機等大獎，在2023年初開啟你的好運一整年！

偵測你的心願　給予專屬的心靈指引

發票怪獸與技術夥伴MaiCoin集團、新媒體藝術家李炳曄合作，採用最新的自動生成藝術，深入剖析聲音、語意、情緒等元素，提供客製化的數據分析，並針對所有心聲給予相對應的心靈指引。每一顆心聲花火都由希望核心、能量彩帶、奇蹟粒子三個元素組成，在每個當下，就算說出同一句話，也會因為心境不同，而創造出獨一無二的心聲花火。

掃發票就能換獎品　發票怪獸NFT銷售屢創佳績

「發票怪獸」APP是款超過400萬次下載、活躍會員超過220萬的發票對獎程式。發票怪獸主打超萌怪獸互動拉近和消費者的距離，希望成為最貼近消費者日常的APP，每掃一張發票，小怪獸就會出現不同的動作和對話，還可以獲得APP內的怪獸幣，用來兌換各種好禮。

為了讓消費者有全新的消費體驗，發票怪獸今年連續推出兩檔NFT，其中以實踐 I2E「Invoice to Earn」為訴求的「LUCKIMON 幸運怪獸 NFT」，除了在上線隔日，超早鳥組合777張就火速銷售一空，更創下破千萬營業的佳績，可說是2022年品牌跨足 Web3.0 最成功的案例之一。

發票怪獸為了更全面的打造「Invoice to Earn」生態系，和目前台灣虛擬通貨服務市占最大的MaiCoin集團合作，推出了全新的「虛擬貨幣兌換系統」。在APP內獲得的怪獸幣，都可以兌換虛擬貨幣，包含常聽到的比特幣、以太幣，還有幾乎不波動的美元穩定幣。透過MaiCoin數位資產買賣平台，就能把這些虛擬貨幣都換成日常使用的新台幣，讓你的每張發票都能變黃金！

此次「臺北最High新年城—2023 跨年晚會」的「心聲花火」NFT，由元宇宙入門第一品牌發票怪獸、MaiCoin集團與台北市政府跨年晚會三方跨界合作打造，且邀請統一超商、中國信託銀行、爭鮮迴轉壽司、國泰飯店觀光事業 AMAZZING CLUB 會員、遊戲新幹線等多個知名品牌共同響應，可望成為今年全台最多人共同擁有的NFT。

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