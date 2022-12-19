全球留台傑出校友獎10人獲獎　鞏固台灣與母國情誼

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貝里斯永續發展、氣候變遷暨災害風險管理部次長陳瑞克，畢業於國立東華大學自然資源與環境學系博士班，學成後負責貝里斯政府國際環境業務。陳瑞克積極協助推動臺貝雙邊合作鞏固邦誼，支持台灣參與「聯合國氣候變化綱要公約」締約方大會，對於兩國交流與提升台灣在國際能見度貢獻良多。
馬來西亞下議院國會議員黃書琪具國立政治大學新聞學系與政治學系雙學位，長期關注台灣國情發展與民主進程，與我國政府保持良好互動，積極促進台馬雙邊交流及推動台灣參與世界衛生大會，為馬國與我國友好重要力量。
法國智庫戰略研究基金會台灣安全暨外交計畫主任博達安，曾於國立中山大學擔任交換學生，為法國優異的東亞問題研究學者，積極投入與台灣相關議題，屢為台灣發聲，提升法國及歐洲各界對台灣戰略安全之關注。
加州大學洛杉磯分校人文學院院長史嘉柏曾在國立台灣大學中國文學系碩士班選讀課程，是當今西方學界研究中國古代文本最重要的學者之一，亦協助教育部與加州大學洛杉磯分校長期合作推動台灣研究計畫及優華語計畫，促進雙方學術交流。
中央研究院語言學研究所研究員齊莉莎來自法國，並已歸化為我國籍，國立清華大學語言學研究所畢業，長年從事台灣南島語言研究，致力於原住民族語言復育工作，促使提升台灣南島語言研究的國際能見度與影響力。
台日產業技術合作促進會顧問豐澤浩一，畢業於國立台灣大學政治系，推動在台灣永續投資，引進日本高科技擴大對日出口貿易，也積極協助培育我國知日經貿人才，奉獻台灣社會，促使增進台日友好交流。
聖文森「目擊者新聞（iWitness News）」創辦人兼執行編輯姜康特，畢業於銘傳大學國際事務碩士學位學程，返回母國後持續貢獻所學，憑藉在台灣習得的專業知識及腳踏實地的創業精神，創立聖文森主流網路媒體「目擊者新聞」。
沙烏地阿拉伯博士阿娃及，畢業於國立台灣大學電機工程碩士班，學成回母國後發起多項能源與電力相關計畫，積極連結沙國與其他國家在電力領域之合作。國立薩爾瓦多農業學校校長歐蒂娣，畢業於國立屏東科技大學熱帶農業暨國際合作學系博士班，在學期間曾獲優秀研究成果研究生獎肯定，畢業後後透過習得之專業知識致力於母國農業及環境工程領域。
來自香港、定居台灣的就諦學堂有限公司執行長李三財，國立台灣師範大學僑生先修部結業，在台港兩地8所學校成立清寒獎學金鼓勵學生積極向上，並於疫情期間發起捐贈獎助學金活動協助在台僑外生安心就學，長期關心留台僑生與校友，109年獲聘為第一屆「僑外生在台校友聯誼會」會長。