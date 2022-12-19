世足／多家媒體稱梅西是GOAT　太陽報：冠軍在上帝之手中

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隨著阿根廷隊取得最後的勝利，關於梅西在這項運動歷史上的地位之爭，對大多數人來說都平息了。英國《泰晤士報》在頭版稱梅西贏得了「現代大師之戰以及世足史上最偉大的決賽」另一則報導則將他評為「史上最佳(GOAT)」。
《鏡報》同樣也稱他為GOAT——有史以來最偉大的球員；《太陽報》則稱世界盃「在上帝的手中」，這是對馬拉度納在1986年「上帝之手」的另一種致敬。
在德國，《南德意志報》也以梅西的標題，稱他是「上帝之腳」，該報也表示阿根廷與法國的對決是世界盃史上「最激動人心的決賽」；該國的《每日鏡報》則稱梅西和姆巴佩是「兩位非凡的天才」。
阿根廷永恆的對手巴西，其國內《環球報》稱「足球把它欠這項運動最偉大明星的債都還清了」；美國《華盛頓郵報》稱梅西在一場「不朽」的決賽中得到了相對應的回報。
現在梅西生涯拿過的榮譽獎盃包括：1次法甲冠軍、1次法超盃冠軍、10次西甲冠軍、7次國王盃冠軍、9次西超盃冠軍、3次世俱盃冠軍、3次歐超盃冠軍、4次歐冠冠軍、1次U20世界盃冠軍、1次奧運男足冠軍、1次南美歐洲超級盃冠軍、1次屆美洲杯冠軍、8次西甲金靴、5次國王盃金靴、6次歐冠金靴、6次歐洲金靴、1次U20世界杯金靴、1次美洲杯金靴、9次西甲最佳球員、1屆歐冠最佳球員、2屆世界盃金球獎、1次金童獎、2次世界足球先生、3屆歐足聯最佳球員、1屆勞倫斯世界體育獎、7金球獎、2014巴西世界盃亞軍、2022年卡達世界盃冠軍。