決賽最強不是梅西、姆巴佩？眾讚「他」整場最鬼：真的扯

世足／多家媒體稱梅西是GOAT　太陽報：冠軍在上帝之手中

▲梅西生涯首次奪得世界盃冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲梅西生涯首次奪得世界盃冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

在阿根廷奪冠、梅西(Lionel Messi)拿下金球獎後，FIFA官網直白地寫道：「關於The GOAT的爭論結束了，終極的大獎現在是梅西收藏的一部分，傳奇生涯完整了。」而世界上其他的權威觀點，又是如何歌頌這位傳奇球星的呢？

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阿根廷體壇重要的報紙《奧萊報》寫道：「我們是世界冠軍！」；而與之相對的，法國方面就有些失落，但也為他們偉大的失利感到自豪，法國權威足壇媒體《隊報》使用姆巴配(Kylian Mbappe)拿著金靴獎走過大力神盃時的照片寫道「可以昂首挺胸」。

隨著阿根廷隊取得最後的勝利，關於梅西在這項運動歷史上的地位之爭，對大多數人來說都平息了。英國《泰晤士報》在頭版稱梅西贏得了「現代大師之戰以及世足史上最偉大的決賽」另一則報導則將他評為「史上最佳(GOAT)」。

《鏡報》同樣也稱他為GOAT——有史以來最偉大的球員；《太陽報》則稱世界盃「在上帝的手中」，這是對馬拉度納在1986年「上帝之手」的另一種致敬。

在德國，《南德意志報》也以梅西的標題，稱他是「上帝之腳」，該報也表示阿根廷與法國的對決是世界盃史上「最激動人心的決賽」；該國的《每日鏡報》則稱梅西和姆巴佩是「兩位非凡的天才」。

阿根廷永恆的對手巴西，其國內《環球報》稱「足球把它欠這項運動最偉大明星的債都還清了」；美國《華盛頓郵報》稱梅西在一場「不朽」的決賽中得到了相對應的回報。

現在梅西生涯拿過的榮譽獎盃包括：1次法甲冠軍、1次法超盃冠軍、10次西甲冠軍、7次國王盃冠軍、9次西超盃冠軍、3次世俱盃冠軍、3次歐超盃冠軍、4次歐冠冠軍、1次U20世界盃冠軍、1次奧運男足冠軍、1次南美歐洲超級盃冠軍、1次屆美洲杯冠軍、8次西甲金靴、5次國王盃金靴、6次歐冠金靴、6次歐洲金靴、1次U20世界杯金靴、1次美洲杯金靴、9次西甲最佳球員、1屆歐冠最佳球員、2屆世界盃金球獎、1次金童獎、2次世界足球先生、3屆歐足聯最佳球員、1屆勞倫斯世界體育獎、7金球獎、2014巴西世界盃亞軍、2022年卡達世界盃冠軍。

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