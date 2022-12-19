應對俄軍新攻勢　澤倫斯基：保護邊界是優先要務

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澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在夜間錄影談話中，也再次呼籲西方國家向基輔提供更好的防空系統，作為阻止俄羅斯入侵的「最有力」措施之一。
空襲警報今天凌晨再次響徹基輔和烏東地區，社群媒體也流傳許多關於爆炸和防空系統的影片。
澤倫斯基昨天在與烏克蘭最高軍事司令部召開會議後表示：「保護毗鄰俄羅斯與白俄的邊界是我們一貫的優先要務。我們正在為所有可能的防禦態勢做準備。」
在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）訪問白俄前夕，澤倫斯基發表上述談話，他當時正在與最高軍事司令部討論俄羅斯可能發起的新攻勢，並暗示攻擊可能源自白俄。
數個月來，基輔官員一直警告，白俄可能加入俄羅斯軍隊，作為發動新攻擊的跳板，以在戰爭中形成第二戰線。
澤倫斯基說，無論白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）是否可能被說服為俄羅斯參戰，「這對他們不會有幫助，就像在這場針對烏克蘭和烏克蘭人的戰爭中，所有其他令人厭惡的想法一樣」。
白俄是俄羅斯最親密的盟友之一，魯卡申柯允許俄軍利用白俄羅斯領土，對烏克蘭發動侵略戰爭，但他一再表示，他無意派遣白俄軍隊進入烏克蘭。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1111219