女神熱潮8／啦啦隊難免有負面新聞　球團公關用SOP幫洗白

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近期女神討論度最高的新聞，當屬樂天女孩成員倪暄，遭舊愛爆料劈腿樂天桃猿球員陳晨威。陳晨威所屬經紀公司發聲明，雖證實陳晨威與倪暄分手後仍有聯絡，但倪暄兩度到陳晨威家中過夜，其中一次還有其他友人一起，「沒有任何超過友誼界線的行為。」
L說，經紀公司會比照藝人，對啦啦隊下禁愛令，球團也會禁止球員與啦啦隊談戀愛，但感情事原本就很難規範禁止，且以倪暄為例，狀況扯到三角戀，又更難處理，尤其以旁觀者的角度，通常會同情現任男友，對公眾人物的標準較高，也因此倪暄與陳晨威承受的壓力，自然就比較大，會傷害到球團與啦啦隊形象，就要謹慎處理。
「通常球團的SOP，一定是請啦啦隊女孩先暫時失聯，一方面避免親上火線又說錯話，一方面也是要讓事件漸漸平和下來，久了總會漸漸被粉絲淡忘，更何況這次三方都未婚，算是道德瑕疵並未違法，很難說誰對誰錯，不過若等球季開打前，倪暄的人氣與形象若未能修復，球團可能就會考慮先不排她的班，甚至可能將她撤換。」L說。
除了倪暄外，另一樂天女孩林襄，也曾因被狗仔拍到脫口罩狂抽菸，最後只好透過經紀人道歉，承諾會努力戒菸。
「感情的事除了當事人，沒有人可以要求誰道歉，但林襄就非得道歉不可，即使抽菸沒什麼！」一名啦啦隊女孩經紀人說，林襄是所有啦啦隊女孩的天花板，啦啦隊的形象就是要清新健康，多數民眾都還是對抽菸有不良印象，林襄違反了自己的人設，形象可能崩壞，當然要趕快道歉止血才行。
啦啦隊女孩與藝人性質類似，花邊新聞人人愛看，媒體也愛報導，女孩常上新聞是好事，但頻上新聞之後，對球團帶來的影響是好是壞，就需要密切觀察風向。
職籃T1聯盟桃園永豐雲豹的母企業、雲豹能源公關長蔡沁瑜說，她會提醒啦啦隊女孩，知名度漸增、變成公眾人物後，就都要為自己行為負責，要注意自己私生活。但她也坦言，「只能提醒啦，無法強制規範，大家都成年人了，要管理好自己，這種東西只能靠自律。」
桃園永豐雲豹專屬啦啦隊、電豹女成員Wendy，前男友是百萬網紅團體「反骨男孩」成員孫生，兩人在前陣子分手。蔡沁瑜也說，過去每次媒體報導Wendy，頭銜都是孫生女友，這對球團來說也是警訊，「代表我們要更認真經營女孩的特色，不能讓她永遠都是『孫生女友或前女友』，要讓她恢復『電豹女』身分，讓媒體多報導她的才藝，而非都只是花邊新聞。