女神熱潮9／跳槽非背叛！啦啦隊求更好待遇　盼球迷理性

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樂天前身Lamigo桃猿啦啦隊LamiGirls的伊伊、梓梓、小帆，2016年曾因挺政治人物拍攝桌曆，遭球團禁賽。風波過後，伊伊改名陳伊，仍是樂天女孩成員，小帆現為樂天女孩舞蹈副總監。梓梓則選擇離開，去年到職籃PLG聯盟福爾摩沙台新夢想家啦啦隊Formosa Sexy擔任隊長。
曾待過樂天的啦啦隊女孩，還有味全龍啦啦隊小龍女總教練Amis，嫁給統一7-ELEVEn獅投手胡智為的Uni Girls艾璐。小龍女隊長琪琪曾待過富邦悍將前身義大犀牛啦啦隊Rhino Angels與Uni Girls，富邦悍將啦啦隊Fubon Angels副隊長東東曾是中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員。
職籃啦啦隊部分，以夢想家為例，曾待過Formosa Sexy的女孩，例如職籃PLG聯盟新北國王啦啦隊成員于小文，她最早曾是Uni Girls成員。職籃T1聯盟台中太陽啦啦隊長牛奶，也待過Formosa Sexy。
從其他啦啦隊轉隊到樂天女孩的成員，如Yuri與凱莉絲待過Uni Girls，筠熹待過小龍女。不過轉隊鬧出最大風波的，當屬樂天應援團長壯壯。壯壯在中信兄弟前身兄弟象時期，就是啦啦隊象漾女孩的元老成員，還曾擔任過隊長，2017年離開後，去年到樂天擔任應援團長，是中華職棒首位女性應援團長，震驚職棒圈，也引發象迷不滿。
壯壯回想當時轉隊，她說自己也掙扎很久，當然也知道會被象迷視為叛徒，但轉隊原因很簡單，「我熱愛啦啦隊的工作，但啦啦隊工作繼續延伸，還可以當什麼？過去亞洲職棒圈，應援團長通常沒有女生，都是男生為主，樂天對我邀約，我覺得是很不一樣的挑戰，最後決定接受。」
轉隊後，壯壯坦言，不論是象迷、猿迷、甚至是其他隊的球迷，都抱持看熱鬧的態度，但她認為，台灣球迷對體育娛樂化的接受程度越來越高，除了看比賽，也漸漸喜歡上球場的應援氛圍，讓女孩可以有不同的職涯發展。
「我還是抱著一開始的初衷，即使身分轉變，還是希望讓更多人可以專注到運動賽事，久而久之，球迷也可以慢慢理解，也覺得我做得很好，有很多以前的兄弟球迷，現在也開始會到樂天主場幫我加油。啦啦隊女孩轉隊，對整個大環境會是正向的發展。」
Stanley說，啦啦隊彼此之間互相挖角，也不是壞事，艾璐嫁給胡智為後轉隊到Uni Girls，球隊也是祝福，也有女孩只是因為主場地點而選擇球隊，例如會因為家住北部，就離開以台南為主場的Uni Girls轉隊到樂天女孩，「就像球員交易，啦啦隊女孩轉隊也很正常，也會是媒體報導焦點與球迷討論話題，不見得是壞事。」
只是現在樂天女孩人氣與知名度，遠遠超過其他啦啦隊，會不會擔心別隊來挖角？Stanley說，原則上球隊都會拒絕，不太可能讓自己栽培的女孩離開，不過還是要看女孩自己的選擇，「每個人在不同年齡都有不同的生涯規劃，如果她們有更好的目標、更好的發展，我們都祝福，這就是新陳代謝，有人進來，也會有人離開，我們看很開。」