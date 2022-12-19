《silent》結局開哭？川口春奈、目黑蓮「感情仍看不懂」
日劇最強黑馬《silent》由川口春奈主演，Snow Man成員目黑蓮、鈴鹿央士、夏帆共演，「初戀的酸甜故事」自10月播出後掀起轟動，第一集在日本串流平台的播放次數更直飆531萬，後續也是集集攀升，不容小覷。該劇22日將迎來最終回，最新一集的劇情仍看不出川口春奈、目黑蓮糾結感情的走向，不少觀眾直呼：「最好是要Happy Ending啊！」
記者陳雅蘭/綜合報導
《silent》描述青羽紬（川口春奈 飾）意外重逢高中的初戀佐倉想（目黑蓮 飾），同時得知男方當年提出分手的真正原因是生病失聰，2人重新相遇後，彼此的愛意再燃起，但他們同時得面對許多「糾結」，虐到不行的劇情讓網友看的揪心，也非常期待最終集的結局會如何編寫。
該戲日前殺青，川口春奈表示長達3個半月的拍攝非常充實，面對結束感到有點寂寞，不過能演出出色的作品、飾演「紬」這角色感到自豪。目黑蓮演戲經驗還不多，他常因此感到不安，但自認有為了「佐倉想」這個角色全力以赴。他因為角色的設定，大部分的場景都不能出聲，所以目黑蓮進到拍攝現場就會打開角色開關，一直以「佐倉想」的狀態待機。
除了亮眼的高收視率，出演的主角們更是人氣暴漲，日前日本時尚雜誌公布最新「國寶級帥哥」票選結果，目黑蓮一舉拿下NOW部門冠軍；劇中溫柔到讓人心疼的鈴鹿央士，也拿下NEXT部門第一名。此外，《silent》受歡迎的程度，也能從民眾瘋狂朝聖劇中場景可見一斑，自10月中日本開放自由行後，青羽紬打工的唱片行、與佐倉想相見的咖啡店等，都成為許多民眾必去的打卡景點。《silent》完結篇將於12月23日獨家在KKTV播出。