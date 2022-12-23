女神熱潮10／保養好體態佳跳到40歲也沒問題　卸任轉幕後

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與台中太陽合作的無限夢想公司舞蹈總監袁晟傑說，啦啦隊女孩沒有年齡限制，即使已經30多歲，如果仍然可以把整支舞跳完都還臉不紅氣不喘，當然就能繼續勝任啦啦隊，所以重點也不見得在年紀，是在女孩自己的肌耐力強度與心肺功能強度，「資深女孩還有一項優勢，就是表演的經驗豐富，會根據不同舞台找到不同的效果，臨場反應比起年輕球員好很多。」
樂天女孩巫苡萱29歲時因參加徵選，獲總決賽第一名後出道。雖頂著「狀元」身分，但相較於其他女孩的出道年齡，相對較晚。她坦言自己年紀較大，「我也有問過經紀人，會不會嫌我年紀大，要我離隊，但他們也覺得還好，就叫我好好保養，繼續維持漂漂亮亮、可可愛愛，如果還沒有要結婚，也沒有什麼負面新聞，球隊都歡迎妳。」
不過巫苡萱也提醒女孩，除了維持自己的外表外，人生還有很多事情可以做，平常可以多看書、多學新的才藝充實自己，「外表之下，腦袋也要有一些東西，不是只有讓自己變漂亮而已，如果有一天球隊不要妳了，或是妳要結婚了，妳的人生經歷只有啦啦隊，也是很空白、很浪費。」
樂天應援團長壯壯，從啦啦隊女孩卸任後，在球場上不再以跳舞表演為主，取而代之的是用聲音幫球員應援，帶動現場球迷氣氛。壯壯22歲就出道，相當年輕，但去年就決定離開啦啦隊轉換身分，她解釋自己下定決心的原因，「每一年都有比妳更年輕、舞技更厲害的女生出現，妳要走得久，每一年都要激勵自己、都要不斷學習，才能在這一行穩定走下去。」
啦啦隊女孩是演藝圈的跳板，不少女孩累積知名度後，就轉往演藝圈，但若對演藝事業較無興趣，也會選擇在啦啦隊產業退居第二線，擔任舞蹈總監、球隊管理等職。例如中信兄弟啦啦隊Passion Sisters編舞總監Suli，曾是第一代的La New Girls；職籃PLG聯盟高雄鋼鐵人啦啦隊藝術總監騷寶寶，以及富邦悍將啦啦隊Fubon Angels管理Grace，都曾是義大犀牛（富邦悍將前身）啦啦隊Rhino Angels成員；味全龍啦啦隊小龍女總教練Amis，也曾是樂天女孩成員。
職籃T1聯盟桃園永豐雲豹啦啦隊電豹女總監豆芽，曾待過Passion Sisters與Fubon Angels。永豐雲豹的母企業、雲豹能源公關長蔡沁瑜說，總監的工作主要包括幫忙安排課程、工作，有時也要負責擔任女孩的心靈輔導師，簡單來說就是啦啦隊的保母，但這樣的人才難尋，要擔任過啦啦隊女孩，又要懂得管理，還要了解球隊的經營方向，「我們跟豆芽也是不斷溝通磨合，彼此學習成長，畢竟啦啦隊是新興產業，還是要找到更多專業人士、扮演好各式各樣角色，才會繼續發展茁壯。」