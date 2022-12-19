愛莉莎莎出國被刁難！海關怒斥滾回去 感慨：台灣是天堂
百萬網紅YouTuber愛莉莎莎開設「自媒體行銷課」線上課程，深受粉絲歡迎，目前超過萬人訂購，進帳將近5,000萬元台幣，得知課程銷售開紅盤，她開心出國去玩，到菲律賓旅遊勝地宿霧島旅遊，儘管藍天碧海美景當前，愛莉莎莎返台後卻透露這趟旅行「火氣滿滿」，慘遭海關刁難，領悟到活在台灣是多舒服的一件事。
記者江芷稜/綜合報導
她今（19）日在臉書曬出火辣泳裝照，大秀穠纖合度的勻稱身材，對著鏡頭燦笑，看似非常享受旅行，卻配文表示飛往菲律賓時並不順利，不僅飛機延遲1小時，出海關時還要填寫各種很刁難人的表格，仔細填寫注射疫苗的日期、品牌，光是出關就花了快2個小時，對比台灣只要10分鐘，瞬間覺得台灣是天堂！
尤其是菲律賓海關人員的態度，讓愛莉莎莎不敢苟同，明明有10多個人上班，卻僅有3人值勤，其他人嘻嘻哈哈忙著拍照，讓遊客等到火氣都上來，在後面狂罵，他們卻玩得很開心，完全不來幫忙。她被後面遊客催促，走上前出示證件，海關卻說「我又沒叫你過來，滾回去」，還擺出趕狗的手勢，害她跟後面的外國人差點吵起來。
愛莉莎莎透露，最後舟車勞頓花了15個小時才抵達宿霧島，感覺「真的想死」，這過程中更意識到台灣人辦事效率快、服務態度佳，「發現活在台灣是多舒服的一件事」，網友安慰她「菲律賓的工作效率就是超級慢活狀態」、「入境隨俗，習慣菲式風格就好了」、「菲律賓正常，給些小費可能比較快些」，也稱讚她身材很正，越變越美。