女神熱潮11／啦啦隊不限女性！雲豹要找男隊員走時尚路線

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味全龍去年升上一軍後，啦啦隊也擴編，去年初經過海選，增加了小螞蟻在內的9名新血。小螞蟻本名楊明裕，曾是螢火蟲劇團成員，自稱是「靈活的小胖紙」。他剛入行時，難免有粉絲不解，胖子為什麼可以跟一群正妹跳舞，留言攻擊他。
但他也不以為意，他接受媒體訪問時曾說，「我就胖20幾年了，所以你現在給我一個這個稱號，其實對我來說我不會這麼的在意，我都覺得還好，至少這是他們對我的記憶點。」其他小龍女也肯定小螞蟻的專業能力，認為他熱情、體貼，且能吸引更多親子球迷。
啦啦隊本來就不限定女性。不過職業運動主要仍以男性運動員為主，男性球迷也還是比女性球迷多，為了平衡場內的陽剛氣息，職業球團還是優先招募女性啦啦隊員，希望吸引更多男性球迷進場。但有趣的是，例如美國女子職籃WNBA，啦啦隊還是女性。
一名台灣職籃球隊高層說，願意掏錢看球賽的觀眾還是以男性為主，所以即使比賽的是女性，啦啦隊還是一樣是女性，女性球迷想看男性壯碩身材，直接看球員就好。
不過蔡沁瑜有不同思考，她認為既然想多吸引球迷進場，如果有男啦啦隊，也能帶給女性觀眾不同體驗，啦啦隊沒必要限制性別，而永豐雲豹去年8月成軍，當時也確實想找來男啦啦隊，任務不是跳舞，而是展示銷售周邊商品，「只是球隊知名度不夠，產品銷售不理想，賺的錢可能都還不夠支付男啦啦隊薪水，最後就不了了之。」
今年永豐雲豹成功挖角NBA前球星、「魔獸」霍華德，帶動票房開出紅盤，前4場主場共6萬張門票秒殺，球隊知名度暴增，蔡沁瑜想再嘗試一次。
「我們找男啦啦隊，不是要讓他們跳舞，男生跳舞好像還是有點奇怪，但是男球員身材好，商品代言可以負責球衣展示，男啦啦隊就可以代言精品、西裝，與球員走不同路線，兩邊是完全不同的視覺感受，我們讓球迷進場可以同時滿足兩種願望，讓職業運動越來越像一個秀場！」蔡沁瑜說。
除了男性啦啦隊外，職籃T1聯盟台中太陽也是去年成軍，啦啦隊一開始標榜國際化，曾找來4名外籍啦啦隊員，包括亞美尼亞籍的愛倫、俄羅斯籍的娜娜，不過經一年合作後，太陽球團認為應培養自己的啦啦隊，啦啦隊才會有自己的風格，因此回歸本土。
樂天女孩曾找來自韓國、人氣襲捲韓職場邊的活力美少女李河潤加入，她也成為首位同時在台韓都擔任現役職業球團啦啦隊的樂天女孩。不過李河潤去年初宣布引退。樂天女孩目前陣中的啦啦隊洋將，剩來自日本的彩香。