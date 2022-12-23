專訪／轉隊樂天、兼全明星隊長　壯壯：讓人看到我的努力

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坦白說我從大學畢業到現在，沒有做過什麼外界認為朝九晚五的上班族工作，都是一些跟表演、演藝圈有關的工作，我也從來沒有想過，幫別人加油這件事，可以變成養活自己一生的志業。人家問我做什麼工作，我都會很驕傲說，我是在幫人家加油的！我覺得幫別人加油也可以給我滿滿正能量，如果因為我的加油，可以帶給別人力量，讓我得到別人肯定，我也會因此覺得更有能量。
人家問我做什麼工作，我都會很驕傲說，我是在幫人家加油的！
當然我的知名度漸漸變高，因為會帶來正能量給別人，所以就會得到許多關注，但相對的，得到很多掌聲，也會有很多噓聲。像我每次要到不同節目、或是要轉換跑道，我想要跨出舒適圈，想要嘗試不同挑戰，但大家都會有既定印象，事先就評斷你能不能做得到。但是我也理解，各界的不同聲音都是好的，都是我進步的動力，可以讓我改進自己、讓自己變得更好。
講到轉換跑道，兄弟還沒轉手賣給中信的時候，我就是當時的象漾女孩元老成員，後來象漾女孩變成Passion Sisiters，但我卻離開了黃衫軍，去年我加入樂天桃猿擔任應援團長，是中華職棒首位女性應援團團長，一開始不只中信球迷，還有樂天球迷，都不太能接受，象迷尤其不滿，覺得你說什麼「一日象迷、終身象迷」，現在卻背叛，其他球隊的球迷，也都在看熱鬧，想看看我到底能做出什麼成績。
但我還是抱著一開始的初衷，我轉換跑道的原因很簡單，我雖然熱愛啦啦隊的工作，但過去亞洲職棒，多數應援團都是男生為主，我能擔任應援團長，對我來說是不同的挑戰，我從一開始加入啦啦隊、擔任隊長，還有加入演藝圈，都是想要有不同的職涯發展，我了解對有些球迷來說，我的跳槽對他們是很大的衝擊，但也希望他們理解，這是台灣體育活動漸漸娛樂化的結果，除了看球賽，周邊的應援氣氛也很重要，也讓女孩能有不同的發展。
我了解跳槽樂天對象迷是很大的衝擊，但也希望他們理解，這是台灣體育活動漸漸娛樂化的結果。
我覺得啦啦隊女孩轉隊，就跟球員轉隊一樣，對整體職棒產業，都會是正向的發展，你在這個圈子，累積的生涯夠久，看待這些事情的角度就不同，我們要做的就是讓更多人關注到運動，所以只要我覺得我能做，我就去做，球迷也漸漸肯定我，覺得我做得很好，到了現在，很多以前的中信兄弟球迷，也會來樂天主場，幫我加油。
話說回來，比起當啦啦隊員，應援團長工作更不輕鬆。我到了樂天之後，總共學了3百多首應援曲，而且應援團是用聲音幫球員加油，不是用舞蹈，所以除了要有原本的舞蹈底子外，我還要學習用聲音，帶動所有球迷朋友，主導主場的音樂氛圍。現在這個狀況要放什麼歌、怎麼跟球迷喊話，喊話的時候聲音不能高亢、怎樣一晚喊5到6小時連續喊好幾晚聲音還不會啞掉，這些都要上課訓練。應援團是啦啦隊與球迷間聯繫的橋樑，聲音很重要、不能出錯，我現在也會很注意我的聲音、我的狀態。
雖然我一直很喜歡跳舞，但最後決定捨棄舞蹈表演，改用聲音應援，下定決心的原因，是我知道不論是舞技、顏值或年齡，總有一天都會衰退，我反而覺得對球迷的精神層面影響才是最重要的，例如中信兄弟球迷對我的印象是啦啦隊元老，樂天覺得我是新生代應援團長的領頭羊，這樣的形象才重要，我也會希望未來可以再讓形象更優化。
其實我覺得，要當啦啦隊員，不是只有靠舞技、顏值或身材，當然這三者都是啦啦隊員不可或缺的要件，但即使三者齊備，你還要有毅力、有堅定不拔的信念，才能脫穎而出，畢竟每一年都會有比你更年輕、舞技更強、身材更辣的女生出現，你想要走得長遠，每一年都要不斷歷練自己，都要不斷學習，才能在這行穩定走下去，因為啦啦隊真的很競爭。
你要不斷學習，才能在這行穩定走下去，因為啦啦隊真的很競爭。
所以如果你想要來當啦啦隊，我會希望你首先要抱持熱情的心，要熱愛運動，不然你很難在這行待下去。你連球賽都看不懂，你要怎麼跟球迷互動？還有你也要有可以溫暖大家的笑容，大家看到的你，都是充滿能量，即使自己悲傷難過，你還是有辦法轉換成正能量，帶給自己歡樂也帶給別人歡樂，這舞台是留給準備好的人，如果你入行前就都能充分準備好，這舞台會是你的。
今年樂天在台灣大賽，被中信兄弟四比零淘汰，我知道很多球迷都會很難過，畢竟離冠軍只差臨門一腳，但我會安慰他們，這就是運動賽事有魅力的地方，不管你準備多好、多有信心，最後結局還是很難說，不是你賽前都準備好了，比賽時就會百分之百發揮，但也是因為這樣，才更需要大家進場幫球員加油。
我自己是應援團長，看到球隊輸球，我也是會難過，但我都會說，時間會解決一切，再多難過，都是為了讓我們有一天可以迎接更美好的果實。當然這句話聽起來超芭樂！但運動就是這樣起起落落、有高有低，不可能永遠都在最高峰，不然也是會疲乏，往下走的時候是要讓我們調整腳步，未來會可以再往上，所以下來調整也是好事，如果永遠都在最高峰，有天掉下來，肯定會讓你爬不起來。
我以前就當過助理主持人，現在是樂天與夢想家的應援團長，後來又擔任《全明星運動會》的黃隊隊長，我覺得在演藝圈跟在啦啦隊的差別是，我們既然自稱是職業啦啦隊，表演時就要展現專業，但在演藝圈就要活靈活現，要做效果，講一些有趣的話去跟主持人、觀眾互動，兩邊的性質不太一樣，但都要做好，大家看到你在球場表現專業，透過演藝圈又可以讓更多人認識你不同的一面，了解你的個性，因而喜歡你，你受到更多人關注，就會有更多人被你影響、進入球場，幫球員加油，支持球隊，兩邊工作是相輔相成。
每個人都需要被鼓勵，如果你也在自己的崗位努力著，希望你知道，我們都在幫你加油。
今年是我出社會第10年，對我來說，我在每個階段的工作，包括啦啦隊、隊長、應援團長，我覺得每個階段的意義都不太一樣，但始終不變的是，我們始終要傳遞正面能量，也要讓大家認識運動，每個啦啦隊員都在自己崗位上做好自己角色，才會有這麼好看的賽事，這麼熱鬧的主場氛圍。
我想要告訴大家的是，你看到我們光鮮亮麗，也要看到我們有多努力、付出多少，才能站在這舞台上，每個人都很努力，也都需要被鼓勵，如果看到我們的表演，如果你也在自己的崗位努力著，希望你知道，我們都在幫你加油。