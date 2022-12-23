專訪／巫苡萱：贏球治百病！相信樂天會重返榮耀奪總冠軍

我是廣告 請繼續往下閱讀
但其實我爸很不喜歡我當啦啦隊，覺得當啦啦隊一直要拋頭露面，而且裙子比較短，很容易被騷擾，他希望我當公務員，我們還為此鬧過家庭革命，鬧得很不愉快。有次他的朋友看到我表演，跟他說，「你女兒怎麼穿這麼少？」他回家後罵我，說我讓他丟臉，我就爆炸了，氣到離家出走。我覺得我是你女兒，你怎麼會聽人家說一說就也這樣想？後來我邀爸爸進場看我表演，他看我表演很認真，賣力演出，球迷也很熱情加油，現在也很肯定我的工作。
我當啦啦隊到現在第七年，不算長，我覺得這七年期間讓我最有成就感的地方，是有球迷因為看到我的表演，從此開始喜歡棒球。還有我當過兩年的啦啦隊隊長，不管是球隊或球迷，都覺得我很稱職，這對我的做人處事是一種肯定。隊長負責發言，就是啦啦隊的形象，言行舉止都代表球隊、代表啦啦隊，表現也要比別人更好，壓力也是很大，還好大家都覺得我當得不錯，而且現在卸下隊長職務，我都覺得我少了壓力，變得更漂亮了。
當然這七年也是有經歷過不少挫折，例如開季前要學新舞步，球季中要出單曲、主題日，都要一直練舞，所有行程全部撞在一起，就會感到焦頭爛額，覺得睡不好。我記舞步不強，但每週都要驗收，還曾經練到淚崩，很氣自己，「我也花這麼多時間練，大家都記得住，為什麼我這麼笨，都記不起來？」還好有隊友陪我一起練習，現在也都走過來了。
今年台灣大賽，樂天被中信兄弟四比零橫掃，當然也是很大的挫折，但不只我去IG波文安慰大家，明年繼續加油，結果被出征！我看到網友的謾罵，就會覺得，有這麼嚴重嗎？沒有人想要輸球，何必留言找所有人開刀？輸都輸了，多餘的攻擊都沒有必要，不要忘記我們還是全年度勝率第一，戰績比前兩年都還要好，我只是想要跟粉絲說不要氣餒，結果還是有人想要打擊你，我只能說，這是作為啦啦隊員，必須面對的負面能量。
勝負不是我們能決定的，我們就是幫球員加油、應援，剩下的就交給老天爺。
要對抗負面能量，最有效的一句話，「贏球治百病！」輸球了，大家知道自己皮要繃緊，不能開玩笑，但贏球了，大家都會很嗨，我們還曾經把桃園市長鄭文燦舉起來。但其實勝負不是我們能決定的，我們就是幫球員加油、應援，剩下的就交給老天爺。球員也很努力，冠軍賽輸了，他們也很落寞，但明年會更好，我就是要提供正能量，希望他們能盡快打起精神，我們以前Lamigo也曾經三連霸啊，爪爪七連亞，現在都二連霸了，沒什麼不可能，風水輪流轉，總有一天我們會重返榮耀的。
再回到我自己的生涯規劃，我29歲才去徵選啦啦隊女孩，跟其他女孩比起來，出道算晚，但在我們樂天女孩，其實沒有年齡限制的問題，我們有很多女孩都已經在其他領域發展出一片天，我們女孩人數也很多，如果有人有演藝圈通告，其他人就可以幫忙代班，球隊也都鼓勵大家多元發展。我也問過我們啦啦隊經紀人，會不會嫌我年紀大？他們也覺得還好，就叫我好好保養，維持漂漂亮亮、可可愛愛，如果還沒有要結婚，也沒什麼負面新聞，球隊都還是歡迎你。
我覺得要當啦啦隊員，不管是外表或是內在，都很重要。現在的球迷不只看球賽，也會想看女孩跳舞，但女孩的生涯，不是只有讓自己變漂亮，腦袋還是要有一點東西，例如要多看書、多充實自己，不然如果有天球隊不要你了，或是你要結婚了，你的人生經歷只有啦啦隊，其他一片空白，也是很浪費。
啦啦隊女孩的生涯，不是只有讓自己變漂亮，腦袋還是要有一點東西。
雖然啦啦隊賺的錢比一般上班族賺得多，但我覺得我離財富自由還是很遠，因為人生每個階段，對於財富自由的定義都不太一樣，小時候可能是希望想出國就能出國、想吃什麼就能吃什麼，現在是要先幫自己買房子、買車子，再長大一點也會想幫父母買房子，而且也要為自己未來規劃，退役後要準備開服飾店、早午餐店，而且雖然我們待遇不錯，但我們也花了很多時間，去養成自己現在的薪水，例如我們要表演，也要花兩三天準備，包括練舞、排舞、服裝挑選，跟廠商對接等等，雖然薪水有比較好，但花的心力也多。
很多人說，啦啦隊是進演藝圈的跳板，這我也支持，因為你當了啦啦隊女孩之後，可以先培養粉絲，先熟悉舞台上的操作，也不會再害怕面對鏡頭，等熟悉了舞台表演，當然就可以進演藝圈，參與更大的演出。我也一直想學主持的技巧，希望以後不是只當助理主持人，而是有自己的節目，所以我前陣子換了經紀公司，現在是籃籃的師妹，我覺得兩樣工作不會衝突，魚與熊掌可以兼得，而且有一些粉絲，是真的因為在電視上看到我，就追蹤我，然後才變球迷，現在看球看得比我還認真。
我不會說，樂天球迷都是為了看樂天女孩才進場，我表演的時候，也不會只有關心大砲哥。除了髮香區外，還有很多一起跳舞的球迷，他們真的很厲害，我們忘記的動作、很久沒有跳的舞蹈，他們都可以秒跳，你可以感受到，他們是真心喜歡這支球隊，我常覺得，不只我們感染這些坐在觀眾席的人，我們也被他們感染，這種情緒是會互相傳遞的。只要我們全場一起喊，氣勢都會變得激昂起來，這讓我覺得，當啦啦隊不只能與球迷互相傳遞正能量，甚至連不是樂天的球迷，也會來跟我們打招呼，這表示樂天女孩是受到認可的，讓我覺得，啦啦隊女孩是很幸福的工作。