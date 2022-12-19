T1／魔獸沒上場惹議！職業隊總教練、運動學者：該休就休

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謝文偉強調，不過基於職業運動的精神，球團可以更細膩的操作，例如事前先公告球員無法上場，或是減少球星使用的時間，都是可以在滿足球迷的情況下兩全其美的做法，相信未來球團在做類似的操作時，會從中吸取經驗，有更妥適的處理。
另一方面，其實球隊登錄了球員，但實際會上場比賽的選手，還是以主力輪替為主，要讓每位登錄球員上場實際上並不可能做到，畢竟球場瞬息萬變，況且很多非主力輪替球員即便登錄，上場時間也少之又少。一位不願具名的國內職籃聯盟球隊主帥說：「因為我們球隊中老球員比較多，所以控制他們的體能也很重要，這些球員的發揮對於我們來說是不可替代，因此在一些比賽中，教練團自然就會有一些另外的想法。」另外他也表示，漫長的例行賽對於球員在身心上都是一種消磨，而過度疲勞很容易就會產生傷病，「有時候賽程對你並不友好，有些球員可能本身就有傷、有些則是年紀大了，你要他們連續在客場出賽，或是應付背靠背的賽程，還要他們在關鍵比賽打出好成績，那很困難。」
而另一位在聯賽中很有威望的總教練表示，總教練總是要為球隊負責，一個賽季很長，有時候一名主力受傷就可能導致全盤皆輸，「我們不能承擔這樣的風險。」當談到許多球迷買票進場會希望看到喜愛的球星時，他認為，當然對進場的球迷會感到抱歉，但這是賽程安排導致的，責任不應該全部由教練或球團方面來承擔。「有時候球隊和聯盟及球迷所想得不一樣，當然必須要尊重買票進場的球迷的權益，但當球員有需要休息時，我們就會讓他休息。」
這位總教練強調，例行賽同時也是各隊調整、磨合的時機，有些球隊會嘗試新戰術和輪換，有些球隊會讓年輕球員訓練，不可能永遠排上最有競爭力的陣容，這一點要可能要外界體諒。