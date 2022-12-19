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永豐棧酒店停業一年 中市府提醒消費者儘速申請退款

▲台中永豐棧酒店因經營權爭議，宣佈16日起停業一年。圖為酒店外張貼的暫停營業海報。（圖／民眾提供）
▲台中永豐棧酒店因經營權爭議，宣佈16日起停業一年。圖為酒店外張貼的暫停營業海報。（圖／民眾提供）

記者柳榮俊/台中報導

台中永豐棧酒店因經營權爭議，宣布本月16日起停業一年，無法繼續提供餐飲、會議場地或住宿服務。對此，台中市政府法制局提醒，消費者如有向業者預付費用訂購餐飲、會議場地或住宿，請儘速以電話或LINE向業者申請退款。另若消費者是使用信用卡刷卡預付費用者，亦得依信用卡爭議款程序申請退費。 

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法制局指出，台中永豐棧酒店日前因前後經營團隊發生糾紛，導致永豐棧酒店自今年12月16日起停業一年，許多已預購住宿及餐飲服務的消費者，紛紛向市府法制局消費者服務中心諮詢如何處理。

▲永豐棧酒店停業一年，已向業者預付費用頂購餐飲、住宿者，法制局提醒儘速申請退款。（圖／法制局提供）
▲永豐棧酒店停業一年，已向業者預付費用頂購餐飲、住宿者，法制局提醒儘速申請退款。（圖／法制局提供）
法制局長李善植表示，為維護消費者權益，消保官已要求停業前實際經營團隊「順為國際股份有限公司」，提供聯絡專線電話及LINE ID，並主動聯絡消費者辦理退款。此外，李局長也提醒消費者，如使用信用卡購買商品或服務，因業者結束營業而無法領取者，持卡人均得依信用卡爭議款程序向原刷卡銀行申請退費。

李局長說明，惟退費申請有期限限制，以VISA、MASTER信用卡為例，持卡消費者需自業者停止提供服務日起120個日曆天內，「且」需在消費日起540個日曆天內，就未提領的服務範圍內，檢附具體事證向發卡銀行申請爭議（以上日期均需預留15個銀行工作日），減少消費損失的風險。

消保官何怡萱表示，消費者如有消費疑義，可於機關上班日以手機、市話直撥消費者服務專線「1950」進行諮詢，如需申訴亦得上網至（ https://www.consume.taichung.gov.tw/1209363/Nodelist ）台中消保園地，線上進行申訴，由市府協助爭取權益。另順為國際股份有限公司訂房退款事宜，聯絡電話0985-503789，時間為周一至週五上午9時至下午6時。訂席、會議場地退款事宜，聯絡電話0985-580789，時間為周一至週五上午9時至下午6時；Line ID：@478kkfgc（前面記得加上@）。


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