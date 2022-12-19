2行李箱塞1618萬！車手狂領錢露馬腳 警方線上攔捕逮2嫌
新北市一名李姓車手（40歲），本月16日晚間6時許，在新莊區中正路上一處銀行ATM，提領大量現金，奇怪舉動，引起銀行行員注意，遂趁李男離開時記下車牌並報案，警方知悉後，立刻發動線上圍捕，在板橋區將車攔下，並從車內查獲現金1618萬元，訊後，李男及負責開車的收水錢陳姓幹部（33歲），被依詐欺、洗錢防制法、偽造文書等罪嫌移送偵辦。
編輯中心/綜合報導
據了解，16日晚間6時許，新莊中正路上某行員在做每日結算時，意外發現李男在ATM前操作許久，因此懷疑可能是詐騙集團車手，於是便趁他提款完準備離開之際，暗自記下車牌通報警方。
警方獲報後，立刻通知巡邏警網追捕，最終在板橋區長江路前一間超商將車攔下，並從車內2個手提行李箱內，查獲上千萬元現金，而在超商內取錢的李男身上則有6本銀行存摺，5張提款卡及3支手機。
警方深入調查發現，陳男是詐騙集團中負責收水錢的幹部，李男則是領款車手，事發當天，2人開車沿路收取其他車手領到的詐騙贓款，不料在半路就失手被抓， 2人皆被依詐欺、洗錢防制法、偽造文書等罪嫌移送偵辦，檢方複訊後，向法院聲押禁見陳男獲准，李男以6萬交保，目前警方正向上溯源背後集團中。（編輯：陳苾暐）