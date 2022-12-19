特企／航向數位生活！花蓮縣政府與太空鱷魚聯名推出NFT

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最多人參與的大型NFT藝術創作 橫跨將近20所花蓮小學聯合200位在地學生創造出4,000張獨一無二的NFT
徐縣長表示，花蓮的自然風光，純樸的人文風情與原住民傳統文化交融，形成一個極具特色的藝術創作環境，不少孩童自小就展現創作天份。多年來花蓮縣政府不斷提升偏鄉教育的質量，善用創意及科技整合，期盼能消弭偏遠地區的資源限制， 此次由縣府發起合作，集結了將近20所縣內小學，邀請到200餘位孩子們集體創作，產出4,000張獨一無二的 NFT，在節慶時推出限定聖誕賀卡NFT「明日萌物團Tomorrow Animals Fleet」，徐縣長表示希望能夠透過科技的手段，讓花蓮孩子們的藝術才華不斷被看見並成為未來發展的教育方向。
200位花蓮偏鄉在地孩童 x「太空鱷魚AstroGator」花蓮NFT團隊
本次聯名 IP「太空鱷魚 AstroGator」，是源自花蓮的NFT團隊，其創作者蔡沛希（Daniel Tsai），正是花蓮在地的青年學子，目前就讀花蓮女中美術班，太空鱷魚是他 15 歲時的創作。本次合作邀請 200 餘位花蓮的孩子們，以「動物」為主題進行繪畫創作，再經由沛希數位後製，呼應 2022 年花蓮幸福聖誕城的主題「諾亞方舟」 故事，將動物、太空鱷魚一起呈現在方舟之上，產生一套極具意義與紀念性的數位藝術作品。
花蓮縣政府邀請創作孩童們與「太空鱷魚」創作者蔡沛希（Daniel Tsai）蒞臨活動現場，其中孩子們與創作者蔡沛希（Daniel Tsai）表達，感謝徐縣長發動此次別具意義的計畫，為表感謝之意而特別共同創作了一幅大型畫作贈送給徐縣長，讓花蓮縣數位發展的第一步能被紀念與記錄下來。
從靜浦國小看見花蓮在地藝術的可塑性 花蓮縣政府攜手在地孩童們一起向前
整合的力量就是大手牽小手，徐縣長與孩子們一起向前邁進！此次，花蓮縣政府特別邀請到「太空鱷魚」攜手縣內 200 餘位國小孩童共同創作，其中特別值得分享的是，花蓮的靜浦國小，一個學生人數不過15人的原住民學校，人人都可創作，雖處偏鄉，卻受到田野海洋、自然的薰陶，學習著釀酒、植栽、灑網…..等獨特的生活方式，這些也成為他們的創作養分。透過這次的參與，我們也得以發掘孩子們優秀的藝術細胞，給予孩子們一個明日舞台，讓數位進入生活，消弭了距離的限制，讓所有人皆可透過數位的方式，參與藝術創作的過程，體驗 NFT 數位藝術。
打破偏鄉疆域 數位藝術不受距離限制發展數位科技力帶來新改變
花蓮幸福聖誕城推出限定聖誕賀卡NFT「明日萌物團Tomorrow Animals Fleet」，除了傳遞聖誕祝福外，花蓮縣政府更期望的是透過數位方式，落實與帶領大家一同展開數位生活；徐縣長表示，此次活動鼓勵了偏鄉孩童的藝術涵養與質量，更希望帶給家長們更多對孩子們的想像，讓這些孩童有更多發光的舞台去展示才華。期盼數位生活的打造，能推動未來花蓮的學生數位藝術與美學教育，讓更多對科技、藝術、遊戲有興趣的兒童，能有更完善的教育資源。
花蓮縣政府將繼續積極落實推動各項後續重大政策，期許本次聖誕賀卡NFT的推出，能透過數位科技影響力，為花蓮賦予全新的生活樣貌，期盼未來能夠結合花蓮觀光產業與在地商家，推出限定旅遊及食宿專案，為生活帶來更多的便利與體驗，也為花蓮發展出更多可能性，走向更美好的未來！
聖誕賀卡NFT將於本月21至25日免費空投 不懂也能開始玩
本次節慶限定聖誕賀卡 NFT「明日萌物團Tomorrow Animals Fleet」，受到區塊鏈各大社團的協力推廣與共襄盛舉，足見花蓮數位藝術受到相關領域關注與支持，感謝各方的響應。
徐縣長熱烈邀請大家參與2022年花蓮幸福聖誕城市集活動，節慶限定聖誕賀卡NFT「明日萌物團Tomorrow Animals Fleet」，將於12月21日至12月25日花蓮幸福聖誕城活動現場空投，邀請大家前往現場領取，即使是還未接觸元宇宙的朋友，透過現場工作人員簡易協作，讓每個人都能輕鬆體驗，共同參與數位學習！除了以行動支持花蓮孩童創作外，現場還有「聖誕森遊會」、「曙光派對胖卡市集」與「沉浸式方舟市集」等三大主題活動，吃喝玩樂應有盡有，精彩可期，不可錯過！（花蓮幸福聖誕城市集時間：12月21日至12月25日每天15時至21時；地點：花蓮縣政府府前石雕公園）