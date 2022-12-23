專訪／潔米：讓球迷願意進場看球　讓世界看到不同的台灣

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我一開始是先在職籃PLG聯盟的富邦勇士當啦啦隊，是第一代的富邦啦啦隊，當時是徵選進入啦啦隊，我當籃球啦啦隊6年，又當棒球啦啦隊2年，合計已經8年，我很喜歡在舞台上表演的氛圍，可以有活潑、性感的各種風格，我在舞台上找到不一樣的自己，也會在舞台上跟台下粉絲互動，比賽結束後有些粉絲還會私訊我跟我聊天，我覺得我能帶給大家正能量，這是我當啦啦隊最大的成就感。
不過當然還是偶爾會遇到不理性的球迷，會很激動，有時候比賽的比分已經拉開，主場球隊差不多算輸球了，他們在台下就會大喊，叫我不要跳了，我以前都會很挫折，覺得你們幹嘛這麼激動？後來就可以理解，球迷輸球需要發洩情緒，我是啦啦隊，我的抗壓性就要強一點，球迷有負面情緒，我自己吸收，我還是要把正能量傳給大家，工作上的挫折，我會在下班後自己消化。
近年富邦戰績不佳，球團氣勢低迷，球迷確實比較容易有情緒，但我會跟自己說，做什麼就要像什麼，我們是啦啦隊，在這個位置，就是要散發我們的正能量、我們的歡樂，所以沒關係，不管戰績如何，我們做好自己本分，不好的情緒，就自己消化，不然球隊戰績不好，球迷不開心，我們夾在中間也很可憐。
除了不理性的球迷，我也遇過跟蹤我的球迷，富邦主場在新莊，我也是新莊人，平常工作都是自己騎機車往返，新莊的每條巷弄我也都很熟悉，那次我發現有球迷跟蹤我，我就開始鑽進巷弄，努力甩開他。其實我們表演結束後，因為接近半夜，自己獨自回家的都會很小心，會提高警覺，遇到有人尾隨，我們有自己的應變方式，例如鑽小巷，或是乾脆停下來，問他有什麼事嗎？是要簽名嗎？
要來當啦啦隊，外表、舞技都是其次，最重要的是你要對你自己有信心。
對於自己生涯規劃，我以前覺得每5年就應該調整一次，轉換跑道，但後來又覺得應該活在當下，不必要給自己太多限制，一切順其自然，至少我現在可以很開心做自己，我把自己最好的一面呈現在舞台上，我很喜歡現在的自己。如果真的有一天沒有再跳啦啦隊，我可能會轉到幕後，幫新進的女孩打造夢想，或者，我媽媽在新莊賣青草茶，我可能回去繼承家業，再把媽媽的招牌做大。
如果有人也想要來當啦啦隊，我會跟他說，你的外表、舞技都是其次，最重要的是你要對你自己有信心，有自信的人，做什麼都是對的、都是好的，是成功的關鍵，但你表演的時候如果沒自信，大家都看得一清二楚。再來是要努力，你要持續精進自己舞技，要努力追求更完美的狀態。這一行歡迎大家來追夢。
我覺得拉啦啦隊工作的意義，除了讓我在舞台上找到自己，也可以幫助球隊吸引球迷進場，有些粉絲因為我的表演，會想進場看棒球、看籃球。職棒曾因假球案籠罩烏雲，現在球迷漸漸回籠，又有了啦啦隊女孩的加持，讓球迷可以感受到，球團的努力、球員的努力、啦啦隊的努力，如果我們能繼續加油，擴大這個產業，就可以讓全世界看到不同的台灣。