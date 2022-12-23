專訪／牛奶：當啦啦隊要有熱情　不能一不開心就上網討拍

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我覺得當啦啦隊女孩，外表還好，不是最重要，而且現在醫美技術發達，可以幫忙，但是舞感一定要有，不可能進了啦啦隊後還要靠訓練培養舞技，當然女孩彼此的身材、體態也不能差異太大，如果舞真的跳得很好，但稍微肉肉一點也沒關係，都還可以再慢慢雕塑。
要進入啦啦隊，我認為最重要的還是你的態度，畢竟這裡是團體生活，從你的為人處事，就可以看出你適不適合待在這裡，如果你心思不正，要在團隊裡面搞小團體，也會給啦啦隊帶來不好的氣氛。當然團體裡面難免有小摩擦，身為隊長我會幫忙化解，我希望大家是快樂合作，開心來練舞的，天生悲觀的人，可能就不適合當啦啦隊。
要當啦啦隊一定要有熱情，要散發正能量給身邊的人。
如果你真心要進啦啦隊，我會建議你一定要有熱情，要散發正能量給身邊的人，你加入我們之後，就是公眾人物，就要維持良好的身心狀態，不要每天愁眉苦臉，一不開心就發限動討拍。每個人都會有負面情緒，但可以透過訓練，轉換自己的心情，私下去找朋友聊天都好，不然不只影響隊友，網友也可能會無限放大，覺得你跟其他人處不好，也許你沒這麼意思，但事後你再怎麼解釋都沒用，越多人關注你，你的行為舉止就要更小心。
結束球場的表演之後，我也會到平台直播，我的直播經歷已有5年，粉絲看到我都會想說，工作這麼累了還要直播，很辛苦，就會打賞給你一點鼓勵，還會去跟其他朋友說，這女生很棒、很親切，直播是很能拉近跟球迷之間距離的方式，一方面可以多賺一點收入，一方面也有助於女孩經營粉絲。在這行，粉絲很重要，沒人關注你就沒有人氣，跟粉絲有良好互動，可以讓你的路比較長遠。
我直播的時候，都跟粉絲玩遊戲，或是唱歌給大家聽，讓大家點歌，他們有時候就會叫我唱李佳薇《煎熬》，唱到破音，他們都說沒關係。他們是想要多認識我，看到我搞笑就很開心，因為球場跟網路上的我，給人的感覺還是不太一樣，表演歸表演，私生活又是另一回事，他們也會幫我宣傳，就會有更多人來看我直播，而且也會因此想來球場看我跳舞。
擔任隊長後，我的身分跟以前不一樣，要帶其他女孩往前衝，我也希望把經驗帶給女孩，讓大家一起成長，我沒有設定我要跳幾年，只要球隊還需要我，我就會繼續待在這邊，但是如果到了一定年齡，要把機會讓給新人，我也願意轉任幕後。
我的目標是要讓Sunny Girls更有知名度，獲得更多肯定，啦啦隊就是要帶給身邊的人快樂開心，散發出正能量，我也希望不只太陽的球迷，其他隊的球迷也能看到我們活力熱情的一面，都覺得我們很棒。