蘇俊賓蹲點桃園選立委？張善政：相當不可能的事情

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張善政今天上午公部桃園小內閣人事，成員中有現職留任者，也有來自各方人才，有關人事佈局，張善政表示，著眼的是桃園是未來的科技都市、智慧醫療及社福、科技建設等，至於是否有派系考量，張否認強調，相關人選不管過去曾和誰共事過，「一旦進到桃園市政府，就不是誰的人，而是桃園的人。」
張善政今日上午公布新市府團隊人事名單，下午則特別抽空接受媒體訪問，談到人事佈局，他表示，大家可以從名單中看到，我們著眼的是桃園未來的科技都市，智慧醫療還有很多福利、科技建設等，這次名單出來，希望讓桃園市民覺得是一個亮點，願意期待新市府團隊將來的表現，至少在還沒有表現以前，也覺得這是一個非常正面的團隊。
媒體詢問名單的安排是否有派系考量，「沒有」，張善政表示，當初徵詢人選時，就是各方朋友都會給好的名單，他在晤談的時候都強調，不管過去曾經跟誰共事過，一旦進到桃園市政府，就不是誰的人，而是桃園的人，這點非常重要。
談到為何特別選蘇俊賓、賴淑華跟邱正生等三人分別擔任副市長、副秘書長及文化局長，張善政表示，沒有特別理由，重申每位人材都是經過他晤談後決定的，覺得蘇、賴、邱三位都很合適，並非三人和其他人有何特別不同之處，「這三位的人才、才能，大家都有看到過去的表現，應該都是很讓人覺得亮眼、信服。」
對於蘇俊賓未來可能打艱困選區立委？張善政指出，既然蘇願意接受副市長邀約，生涯規劃就一定有自己的看法，認為蘇若要去打立委選戰，「這是相當不可能的事情」。
至於有部份局處首長為現職留任或真除升為局處長，張善政說，當然也會看現任的局處長或副手他們過去的表現，覺得不錯的就邀約晤談，若有意願繼續打拚就會留任。
媒體追問5人交接小組都不在這次的名單中，張善政表示，之前他就澄清過，交接的5人小組跟入府一點關係都沒有，將來這5位會不會從外圍協助市府，還沒有談，將來會再徵詢是否有意願或適合的機會，再從外圍單位服務桃園市民。