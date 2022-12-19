冬至團圓飯離家出走 導演8年後返家才懂：早點回來就好
香港亞洲電影節開幕影片《過時・過節》由新銳導演曾慶宏執導，集合亞太及香港電影金像獎影后毛舜筠、金馬獎影帝謝君豪、香港人氣團體MIRROR成員呂爵安、盧瀚霆，新生代演員談善言、以及今年甫以《窄路微塵》入圍金馬獎最佳女主角的袁澧林共同演出。
記者黃雅琪/綜合報導
電影故事由導演自身家庭經歷而啟發，道盡家人之間的溝通和相處的重要課題，導演曾慶宏表示：「年少的我離家出走時，沒想過15年後會帶一部電影回去。數年前，我鼓起勇氣回家過冬至，那天的晚飯卻有很深的感觸，怎麼事隔十多年大家仍跟從前一樣？」他發現家中成員很多心結仍未解開，但大家都老了，溝通上並沒有成長過，「我開始明白到，對有些人來說溝通可能不是一個選擇，而是個障礙，從此我便嘗試不去責怪往日的創傷。如果我早點回來，有些傷痛是否可以避免？這便是《過時・過節》的初衷。」
《過時・過節》故事講述一頓混亂難堪的冬至團圓飯為開端，兒子離家出走，女兒假裝工作，父親活成屋裡的隱形人，母親在別人家中尋找依託。一晃8年，表妹從英國返港，帶來舅父的意外死訊。有人出走，有人歸返，年事已高的外婆期盼再組一場齊齊整整的冬至飯局，但曾經的傷害，是否還有轉圜的餘地？電影《過時・過節》於2023年2月在台上映，12月22日提前在華山光點電影館，放映「冬至特別限定」場次。