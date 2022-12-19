習慣帶20萬在身上！毒蟲盯上富鄰居 揪友持槍行搶卻卡彈
新北市中和區一名呂姓男子（66歲），平時都會帶著20萬現金在身上，不料此舉竟讓吳姓毒蟲（45歲）認為有機可趁，遂在昨天（18日）中午12時許，教唆另名林姓友人持槍行搶，但過程中呂男不肯就範，爆發激烈反抗，警方獲報後，迅速趕抵現場將林男逮捕，同時查扣改造手槍、4顆子彈，並傳喚教唆的吳男到案，2人訊後雙雙被依強盜、槍砲、殺人未遂等罪送辦。
編輯中心/綜合報導
據了解，吳男、林男皆有多起毒品前科，時常因吸毒入不敷出，日前，吳男得知鄰居呂男有帶大量現金在身上的習慣後，便開始觀察對方生活習慣，密謀搶劫。
昨天中午12時許，吳男要求同夥林男，埋伏在中和新生街附近，等呂男購物完進入公寓大門時，立刻持槍尾隨進入行搶，但過程中林男手槍卻意外卡彈，呂男見狀便激烈反抗，雙方從門內一路打到門外，所幸警方及時趕抵，才沒有造成嚴重傷亡。
警方深入追查發現，林男是遭吳男教唆行搶，因此立刻循線再將其逮捕，2人面對偵訊也坦承是因缺錢買毒才會出此下策，全案已依強盜、槍砲、殺人未遂等罪嫌移請新北地檢署偵辦。（編輯：陳苾暐）
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