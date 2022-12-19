《初戀》編劇爆女主角「私下面」 佐藤健認了：有被影響
日劇《First Love 初戀》由滿島光、佐藤健主演，甫上架就深受觀眾喜愛，今（19日）Netflix公開主演群幕後訪談，編劇寒竹百合透露滿島光私下的一面，連佐藤健都「受到影響」，2人的火花未演就受到眾人期待。
記者陳雅蘭/綜合報導
滿島光劇中飾演成年的野口也英，她透露入戲時動作改變的幅度不大，20歲的野口也英不清楚周邊狀況，多半是靠眼神傳達感受。編劇寒竹百合表示，知道滿島光幾乎是用肢體語言演戲，所以言行不一並不影響拍攝，「她感覺很真誠，不斷散發出溫暖，她的演技融合了這種感覺，這在日本女演員中很少見，她對劇本瞭解很透徹，我不必告訴她怎麼表現台詞！」
聊到滿島光，佐藤健也透露她下戲的個性，他說：「不拍戲的時候，她也一直在笑，滿島個性很陽光，現場若有她在，笑聲就會不斷，劇組人員都會笑不停，氣氛很歡樂，『我是受到她的影響，就也運用了那股正面的力量』。」
談及男主角佐藤健，編劇寒竹百合認為他試鏡時「非常用力」，開拍前尚未走出另一部作品的角色，後期佐藤健經過長期思考，以及為「並木晴道」做許多準備，「他在開拍後，就已經是晴道了，真的很厲害」。
滿島光表示跟佐藤健演戲的方式不同，但2人目標一致，就是希望把戲演好，所以合作愉快，寒竹百合就說：「他們是兩位截然不同的演員，所以也很期待看到兩人的火花。」此外，滿島光拍戲前，曾私下開班教木莉可子（飾演少年時期野口也英）跟木戶大聖（飾演少年時期並木晴道）演戲，但她謙虛表示並非專業授課，「我只是聊聊如果這場戲換作是自己來演的話，會如何詮釋而已」。