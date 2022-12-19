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ATM崁入預警機制　台新金與刑事局簽資安聯防意向書　

▲台新今(19)日與刑事局共創資安聯盟，台新金控總經理林維俊(右)與警政署刑事警察局副局長邱紹洲(左)親自出席記者會參與啟動儀式。(圖／台新金提供)
▲台新今(19)日與刑事局共創資安聯盟，台新金控總經理林維俊(右)與警政署刑事警察局副局長邱紹洲(左)親自出席記者會參與啟動儀式。(圖／台新金提供)

記者顏真真／台北報導

隨著行動網路服務高速發展，近幾年的疫情也加速數位轉型，各式數位化金融服務應運而生，與此同時資安事件與科技犯罪也更頻繁與多樣化。內政部警政署統計111年上半年的詐騙案件種類，其中以透過網路轉帳遭詐騙比例高達4成，也成為打擊科技犯罪新重點。為強化預警避免民眾受騙，台新金控今（19）日與警政署刑事警察局共同簽署合作意向書，宣示聯手進行「金融科技偕阻詐，資安聯防齊擋駭」專案，未來將透過公私部門的合作並結合雙方優勢，協防資安駭侵與科技犯罪等不法作為，保障民眾帳戶安全。

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台新金總經理林維俊指出，為響應行政院訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，落實金管會阻詐指引執行，台新金也著手展開阻詐行動，這次簽署合作的「金融科技偕阻詐，資安聯防齊擋駭」專案，是以深化現有資安預警與科技犯罪防制措施為目標，達成2項主要目的，第1項為「資安智慧聯防」，由台新金控與刑事局各自蒐集不法網站、駭侵手法等情資，如釣魚網站、假投資、假信貸、假APP等。再透過專門窗口分享彙整並進行資安防堵及宣導等，從而加速釣魚網站及APP下架、強化資安防禦、保障客戶帳戶安全。

至於第2項「科技犯罪與駭侵事件預警」，刑事警察局科技研發科處理全國資安事件分析，掌握全國資安入侵態樣與手法；165專線受理全國詐欺案件，掌握全國各類詐欺犯罪警示戶態樣，而台新金控為國內專業金融機構，擁有龐大數位金融客戶，在經由台新金控資料分析團隊與刑事局專業知識結合，預計產出更高準確率的資安預警模型，透過數據分析與人工智慧技術，於台新遍及全台的ATM嵌入預警情資機制，協助降低警示戶數及詐騙金額，守護民眾財產安全。

台新金表示，與刑事警察局的合作，除預防性攔阻資安事件與科技詐騙犯罪案件，減少潛在受害者外，更進一步結合交易監控與即時示警，截斷詐騙得手的最後一哩路，達到金融安全與社會安全雙贏。

值得一提的是，台新金11月也與法務部調查局簽訂資安聯防合作備忘錄，旨在強化資安防禦及保護客戶資產免受數位金融詐騙，進而維護社會大眾對使用數位金融服務的信心。

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