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花毯節璀璨亮點 「宜居臺中・客來紓樂」24場藝術演出

▲台中國際花毯節圓滿落幕，由台中市客委會規劃的「宜居臺中・客來紓樂」24場藝術演出 ，好評連連。（圖／客委會提供）
▲台中國際花毯節圓滿落幕，由台中市客委會規劃的「宜居臺中・客來紓樂」24場藝術演出 ，好評連連。（圖／客委會提供）

記者金武鳯/台中報導

2022臺中國際花毯節圓滿落幕，今年累計超過百萬人次湧入參觀，創造22億元觀光產值，振興疫後經濟。今年國際花毯節讓全台各地遊客遊園賞花外，賞心悅目外，另有吸睛亮點是，台中市客家事務委員會以「宜居臺中．客來紓樂」為主題，邀請各表演藝術團隊接力演出的24場節目，為花毯節錦上添花，也帶動客家藝文活動交流發展。

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臺中國際花毯節在新社區展出逾半個月，18日圓滿落幕，來自各界好評連連。其中，花毯節主題的花團錦簇造景，成為遊客賞玩拍照熱點外，另一特色的假日主題舞台區，連日接力演出的24場節目，場場精彩有趣，讓大小朋友佇足圍觀，樂在歌聲舞藝中。

▲台中市客家事務委員會規劃的「宜居臺中・客來紓樂」，接力演出24場藝術節目，贏得好評。（圖／台中客委會提供）
▲台中市客家事務委員會規劃的 「宜居臺中・客來紓樂」，接力演出24場藝術節目，贏得好評。（圖／台中客委會提供）
由臺中市客家事務委員會規劃，以「宜居臺中・客來紓樂」為主題，邀請臺中市客家社團及全國優秀的表演藝術團隊接力演出，具有國際級、多元化、在地性的三大特色，前後共演出24場，帶動臺中市山、海、屯等區客家藝文團隊紛紛投入，以藝會友，彼此交流切磋，也提升客家藝文活動發展。

參與此次表演的團隊有 : 臺中客語創作樂團「明哥菜車樂團」、客家現代歌曲演奏「東靚樂團」、在地音樂玩家「新社黑皮家族薩克斯風樂團」、呈現新住民多元舞風的「希望舞團」及「粉墨舞團」、用各種竹樂器演奏客家及臺灣民謠「台灣竹樂團」、小朋友互動最愛的「何大衛魔術秀」、動聽絕倫「浪盒子樂團」、少年創作歌手「張峰議」、新社在地兒童舞蹈「佳心舞蹈團」、有猩猩作伴的「小魔腹語魔術秀」、逗趣好玩的」小孟小丑互動秀」等。

▲台中市客家事務委員會規劃的「宜居臺中・客來紓樂」，接力演出24場藝術節目，贏得好評。（圖／台中客委會提供）
▲台中市客家事務委員會規劃的 「宜居臺中・客來紓樂」，接力演出24場藝術節目，贏得好評。（圖／台中客委會提供）
此外還有客家活力青春「台中市土風舞協會」、印度風靡現場的「星月寶萊舞團」、客家歌謠繽紛舞蹈「上城社區發展協會」、中東肚皮舞天后「妍芸舞集」、精典民歌傳唱「善男子樂團」、客家歌謠合唱「臺中市東勢區弘韻婦女音樂協進會」、客家歌謠演奏及合唱「臺中市客家音樂曲藝研究協會」、二胡客家音樂表演「江欣穎」、客家弦樂演奏及演唱「臺中市大埔客音傳統曲藝發展協會」、小提琴演奏家「林昊緯」、臺中客語創作樂團「黃鎮炘/阿比百樂團」、客家山歌「大甲河之聲合唱團」、造型氣球互動「帥帥熊小丑魔術秀」、客家歌謠合唱及舞蹈「大屯客家藝術團」

臺中市客委會規畫的「宜居臺中、客來紓樂」，號召各地藝術團體大會串，盡展才藝演出外，也在南法風格市集融入客家元素，結合動態互動拍照區及體驗攤位等豐富多元活動，吸引很多遊客參與。另主題裝置呈現出客家在地的特色，也成為現場拍照熱點，深受遊客歡迎，讓「宜居臺中・客來紓樂」成為花毯節另一璀璨亮點。



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