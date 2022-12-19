郭雪芙年假黏王子　認了「有另一半會帶回家」

郭雪芙今（19）日擔任兒福聯盟公益大使，為弱勢兒少年募集2000份年菜、2600個紅包。談到工作近況，郭雪芙實境秀《光露營就很忙了》12月殺青，她透露可以放假1個月，過年前再回到工作崗位，合體緋聞男友王子（邱勝翊）宣傳新片《山中森林》，不過聊起感情這塊，郭雪芙堅不認愛，表示「我一個人滿好的」。
記者羅凌筠/台北報導
郭雪芙以往過年都跟家人一起過，不過親戚間的「催婚大隊」不會來催她，反而催小4歲的妹妹居多，郭雪芙笑說家人看到她的緋聞會關心，「家人看到新聞會問，妳跟這個人在一起喔？我說沒有，那是亂寫，如果未來有另一半我會帶回家，請家人不要擔心，沒帶回家就是沒有。」也強調今年沒有任何對象會被她帶回家。
難得可以忙裡偷閒，郭雪芙透露自己聖誕節跟朋友約好交換禮物，以前有一次玩「實用的禮物」主題，郭雪芙抽到朋友的禮物傻眼，「拿出來是一疊蚊香，天啊我為什麼要拿到這個？」問她禮物太爛會是什麼反應？她說：「翻桌！沒有啦，我也只是吼吼。」那比較喜歡什麼禮物？她說：「像香氛我就很喜歡，自己也喜歡送香氛給朋友。」
郭雪芙9歲喪母，被阿姨收養照顧，視阿姨為乾媽，她特別能體會家長不在身邊的偏鄉兒少內心孤單，也呼籲：「有些家庭的爸媽都在忙碌工作，無法陪伴孩子很可惜，我想跟所有父母大人說，在過年找點時間陪孩子，我每年過年都期待回去跟家人一起吃團圓飯，年菜這個計畫滿好的，可以一起團圓之外，還有溫暖好吃的食物。」