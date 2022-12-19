卡達世足門票水漲船高！決賽「翻倍漲」至少台幣2.5萬元

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根據外媒《WIONews》報導，過去7屆世界盃的支出相加起來，也只有486億美元而以，卡達驚人支出達過去這7屆總和的5倍之多；相較之下，今年門票價格也比往常來的昂貴，除了只對卡達人民銷售的第4類票價之外，主辦單位對外推出了其餘3種價位的門票，至於總冠軍決賽票價約落在460至1226英鎊（約新台幣17200至46000元）之間。
今年炙手可熱的冠軍賽更是一票難求，就連阿根廷足協（Asociación del Fútbol Argentino，AFA）都以轉售方式出售門票，一張票更高達5000美元（約新台幣15.5萬元）；而過去20年世界盃賽事中，平均每場比賽票價僅100英鎊（約新台幣3745元），在2006年德國世界盃時，冠軍賽門票也只要221英鎊（約新台幣8277元）。
不過外界認為，卡達舉辦世界盃足球賽結果仍會血賠2000億美元以上，但對本身就富裕的卡達來說，這次主辦世足更大的用意在於向國際社會展現國力，並加深其在中東世界的影響力，就算算上門票、廣告、轉播賽事等收益僅落在170億美元，但長遠來看卡達仍認為賽事過後該國受益良多，相關建設也會在永續性前提下持續利用。