沒付750萬生活費遭強制執行　汪小菲告大S今開庭

鳳梨酥被當水餃申請遭禁輸中？趙少康批：蔡政府只會甩鍋

▲有網友指稱鳳梨酥被食藥署錯當水餃申請，導致業者申請無法過關，趙少康今痛批蔡政府遇到問題只會甩鍋，什麼實事都辦不了。（資料照片／趙少康辦公室提供）
▲有網友指稱鳳梨酥被食藥署錯當水餃申請，導致業者申請無法過關，趙少康今痛批蔡政府遇到問題只會甩鍋，什麼實事都辦不了。（資料照片／趙少康辦公室提供）

記者翁子竣／台北報導

中國政府日前無預警禁止台灣水產、飲料及糕餅等多項產品出口，有網友爆料指稱，食藥署申報出包，報錯類將鳳梨酥當冷凍水餃，導致業者申請無法過關。對此，中廣董事長趙少康今（19）日發文砲轟，政府不只無法扶植國內產業，還成為麻煩製造者。他也痛批，總統蔡英文政府除甩鍋對岸、罵在野黨，什麼實事都辦不了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國日前要求進口食品註冊登錄，不過卻有網友指控食藥署在申報時，錯將鳳梨酥當冷凍水餃，導致業者無法申請過關。食藥署昨則澄清為「假訊息」，並指是中國去年10月提包裹式推薦註冊，業者只要填寫簡單的推薦資料，不需提供產品完整訊息，當時中方列14類產品供業者選擇，糕餅業相關產品類別中，僅有「包餡麵食」並無「糕餅」類。

趙少康今則在臉書發文說，台灣鳳梨酥等食品無法繼續外銷大陸，政府第一時間忙著帶風向，指控對岸想竊取我配方機密，還要向WTO（世界貿易組織）告洋狀；但民間陸續提供訊息，鳳梨酥審不過，問題可能出在食藥署根本搞錯申請項目，食藥署與衛福部面對質疑應出面清楚說明，確保業者後續權益。

趙少康提到，經過網友抽絲剝繭，台灣好幾家食品公司只要以「糕點類」提出申請，就能審核通過，繼續出口大陸，其中包含知名的微熱山丘，「代表對岸根本沒打算技術性打壓」，卻因為食藥署跟工業局認為「鳳梨酥與糕點屬包餡麵食，由食藥署統包推薦註冊」，導致政府代為申請的案件多被駁回。

趙少康強調，大陸對世界各國的標準都一樣，沒有對台灣歧視對待，台灣對食品也一樣有相關的規定跟要求，只是因為兩岸不溝通，衛福部、財政部、農委會搞不清楚狀況，承辦人員也沒得問，閉門造車埋頭苦幹，害業者做白工還蒙受損失。他痛批蔡政府，不只無法扶植國內產業大發利市，還成為「麻煩製造者」；出了問題，除了甩鍋對岸、譴責在野黨，什麼實事都辦不了。

趙少康也呼籲政府應趕緊搞清狀況，給業者明確答覆，讓大家都好辦事，「別為了面子，不肯認錯也不願意釐清真相，損及整體產業利益。」

遭質疑把鳳梨酥當「包餡麵食」送件！食藥署：無糕餅選項

網傳鳳梨酥當冷凍水餃申請輸陸？食藥署：子虛烏有非事實

佳德鳳梨酥不忍了！84字正面反擊酸民：謠言止於智者

「佳德鳳梨酥」旁透天厝5.2億賣出！創松山區最高價紀錄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀