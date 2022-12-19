鳳梨酥被當水餃申請遭禁輸中？趙少康批：蔡政府只會甩鍋

我是廣告 請繼續往下閱讀
趙少康今則在臉書發文說，台灣鳳梨酥等食品無法繼續外銷大陸，政府第一時間忙著帶風向，指控對岸想竊取我配方機密，還要向WTO（世界貿易組織）告洋狀；但民間陸續提供訊息，鳳梨酥審不過，問題可能出在食藥署根本搞錯申請項目，食藥署與衛福部面對質疑應出面清楚說明，確保業者後續權益。
趙少康提到，經過網友抽絲剝繭，台灣好幾家食品公司只要以「糕點類」提出申請，就能審核通過，繼續出口大陸，其中包含知名的微熱山丘，「代表對岸根本沒打算技術性打壓」，卻因為食藥署跟工業局認為「鳳梨酥與糕點屬包餡麵食，由食藥署統包推薦註冊」，導致政府代為申請的案件多被駁回。
趙少康強調，大陸對世界各國的標準都一樣，沒有對台灣歧視對待，台灣對食品也一樣有相關的規定跟要求，只是因為兩岸不溝通，衛福部、財政部、農委會搞不清楚狀況，承辦人員也沒得問，閉門造車埋頭苦幹，害業者做白工還蒙受損失。他痛批蔡政府，不只無法扶植國內產業大發利市，還成為「麻煩製造者」；出了問題，除了甩鍋對岸、譴責在野黨，什麼實事都辦不了。
趙少康也呼籲政府應趕緊搞清狀況，給業者明確答覆，讓大家都好辦事，「別為了面子，不肯認錯也不願意釐清真相，損及整體產業利益。」