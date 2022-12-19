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阿里山跨年景點｜十方山水

阿里山跨年景點｜十方山水

地址：嘉義縣番路鄉隙頂66-10號

電話：0910-611-871

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十方山水-訂房連結

阿里山跨年景點｜阿里山山水清暉

阿里山跨年景點｜阿里山山水清暉

地址：嘉義縣竹崎鄉中和村石棹3-8號

電話：0975-193-916

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阿里山山水清暉-官網

阿里山跨年景點｜秘密遊民宿

阿里山跨年景點｜秘密遊民宿

地址：嘉義縣阿里山鄉達邦村7鄰185-2號

電話：0952-165-761

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秘密遊民宿-官網

阿里山跨年景點｜然井茗露 x 阿里山霧很濃

地址：嘉義縣阿里山鄉4鄰123之18號604

電話：05-256-2257

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然井茗露 x 阿里山霧很濃-訂房資訊

阿里山跨年景點｜滿竹自行車道

地址：嘉義縣竹崎鄉嘉113鄉道56號

阿里山跨年景點｜AjangHome 阿將的家23咖啡館

阿里山跨年景點｜AjangHome 阿將的家23咖啡館

地址：嘉義縣阿里山鄉四鄰129-6號

電話：0933-683-420

營業時間：09:00-12:00；13:00-16:00（週三、週六公休）

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阿里山跨年景點｜阿里山賓館-50年代咖啡廳

阿里山跨年景點｜阿里山賓館-50年代咖啡廳

阿里山跨年景點｜阿里山賓館-50年代咖啡廳

地址：嘉義縣阿里山鄉香林村16號

電話：05-267-9811

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阿里山跨年景點｜花石溪步道

阿里山跨年景點｜花石溪步道

地址：嘉義縣西區梅山鄉太和花石溪步道

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人間仙境！精選嘉義景點TOP10 漫步在「森林系」鮮花大道 征服阿里山失落的國度

原文出處 : ReadyGo 2023跨年｜走進嘉義阿里山，為新的一年儲備嶄新能量！

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