我是廣告 請繼續往下閱讀
有別於以往台虎實體門市，融合日式東洋飲食風格
台虎居餃屋一改過往大眾對於食物組合的印象，結合日式餐飲風格和文化特色-「吃煎餃配酒」，打造一處有別於台虎以往的風格概念店。除了店舖外觀與當地建築完美融合，整間店映入眼簾的便是以淺色木條與木板所組成的長條吧台與菜單招牌。將主要視覺焦點突出後，其餘搭配則以金屬材質的酒柱連接著半開放式廚房，利用異材質特性描繪出日式風格與台灣歷史的交融。店內大量採用日式風格吊掛燈具，搭配一旁的雜誌陳列架與大量木頭材質組成的主要架構，日式韻味猶然而生。
圖片來源 / ReadyGo編輯 Essie
「就是要站著吃」，在地品牌玩出新花樣
有別於台灣往常的飲食習慣，台虎居餃屋室內空間並無提供座椅，而是讓整體用餐空間採用立飲與立吞的方式，讓顧客打從用餐方式就能更深刻地體驗道地日式風情。由於立食的角度，飲下一口啤酒後抬頭便能看見台虎夥伴們在吧台後如火如荼地準備著料理與侍酒，職人與顧客之間的舒適距離和愜意的氣氛就此而生。而室外也溫馨提供座位飲品區，逛累了就在店外的小木檯上稍作休憩。這樣時而清幽時而溫馨的居酒屋總是隱隱地吸引著我們，或許只有在地品牌「台虎精釀」才能將美食與品酒融合出新玩法。
圖片來源 / ReadyGo編輯 Essie
煎餃配啤酒的經典組合，再現日式道地飲食意象
店內的招牌主打煎餃，靈感源自於日本著名的煎餃燒，其餃皮外觀有別於平時常見的冰花煎餃，而是利用高溫半油炸技術使煎餃能夠同時擁有酥脆及柔軟的多層次口感。煎餃內餡則挑選了台灣普遍最喜愛的高麗菜與韭菜兩種口味，多汁飽滿的風味搭配口感實在的餡料，為台虎居餃屋注入東洋道地靈魂。除了煎餃外，編輯也相當推薦品嚐特製日式乾式咖哩飯。咖哩本身著重於肉料的調味，並無過多咖喱醬汁點綴，以純粹的食物本身搭配半熟蛋，一幅恰到好處的畫就此浮現。
圖片來源 / ReadyGo編輯 Essie
說到台虎精釀，絕不能錯過的便是菜單上琳瑯滿目的酒品。從台虎招牌的在地精釀生啤酒、最受居酒屋歡迎的Highball、一直到融入由日本梅酒和燒酎製成的風味沙瓦，一共16支酒款為顧客提供不同風味享受。台虎汲取過往在釀酒屆的多年經驗，巧妙融合餐點原有的特色之外，更將整體環境意象提高至另一個層次，讓在台虎居餃屋的顧客裡體驗多元融合精神。
圖片來源 / ReadyGo編輯 Essie
假日就來一趟台虎居餃屋，感受榕錦的新舊交融魅力
榕錦時光生活園區位於東門金華街上，前身為臺北刑務所官舍。經過台北市文化局的巧手規劃，將其修復並試圖打造出一個適合全年齡層的文化園區。在保留老屋舊有建構之下，更賦予這片土地與街道新生命。園區也以大量樹木植栽作為主要概念載體，不刻意砍伐樹木反而任由他在原地發展，期望這樣的共生概念將這片土地的故事延續舊有生命並注入新聲音。而台虎居餃屋在這之中便扮演了承接歷史、打開新生或意象的角色，透過融合台日風格飲食打造全新品牌概念外，更讓民眾對於新的飲食與文化概念有所意識。假日就要到了，不妨安排一段時間來吃煎餃、喝啤酒吧！
台虎居餃屋 相關資訊
地點：台北市大安區金華街155號
營業時間：週一至週日 16:00-23:30
優惠活動：即日起於店內單筆消費滿1000元，即可獲得「居餃屋限定環保餐具組」（數量有限送完為止）。
延伸閱讀：
- 台北景點｜大安 ‧ 日式老宅散策【榕錦時光生活園區】集結人氣新店進駐
- 台北美食｜「興波咖啡」獨賣國際競標豆，首間預約制店鋪就在榕錦生活時光園區
原文出處 : ReadyGo 台虎居餃屋：台北老宅散策日式美食新選擇，窺探城東秘境一隅
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至marketing@travelmap.com.tw