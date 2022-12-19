中職／日文嘛欸通！球員工會回饋列車到台北日僑學校同樂

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日僑學校棒球隊目前有樂樂棒球部、野球小學部以及野球中學部，隊員中有台灣人、日本人，教練都是由家長兼任，平時教練用日文指導，小朋友則是用中、日、英三種語言溝通，「棒球」是大家共同的語言。
投手丘上，王彥程與曹竣崵緊盯著小投手，仔細的修正動作。日文溝通無礙的梁家榮負責傳授內野的守備技巧。而蔣少宏則是與樂樂棒球部進行分組對抗，和小朋友互動打成一片。
日僑學校小學部的堤誠教練提到，現在是小朋友對棒球產生興趣的年紀，球星們的到來意義非常重大，讓小朋友有目標可以學習，對小朋友幫助很大。
小學部隊員陳韋豪說，看到職棒球星來有點緊張，大家都想拿出好表現，感覺到大家今天練球都更加投入。
已轉往教職的曹竣崵表示，自己很久沒有講日文了，指導過程中和小朋友互動聊天，自己也收穫滿多的。蔣少宏則說，雖然語言不通，但可以透過「棒球」交流，感到非常開心。
日僑學校的小朋友為了感謝職棒球星的到來，特別準備了日本傳統舞蹈表演，除此之外，還精心安排日文繞口令以及劍玉等遊戲，讓球星們體驗日本文化。
梁家榮笑說，自己真的被繞口令那關難倒了，但不忘肯定日僑學校的小朋友們練習態度很積極，且勇於發問、嘗試，可以感受到喜歡棒球的初衷。
玩得不亦樂乎的王彥程透露，之前曾拿過宋家豪的劍玉練習一陣子。最後分享到今天的活動感想時說，小朋友們都很活潑，棒球能讓他們體驗到快樂是最重要的。