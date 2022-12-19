把握明短暫回溫！週三起2波冷氣團接力 聖誕節北部剩9度
入冬第一波寒流今（19）日白天開始已逐漸減弱，各地氣溫也慢慢回升，中央氣象局表示，今明兩日（12/19、12/20）將是未來一週相對較溫暖的時段，尤其明日各地高溫都普遍能超過攝氏20度，不過好天氣不會太久，週三（12/21）起又將有一波冷空氣報到，強度確定為「強烈大陸冷氣團」，中部以北低溫將下探至攝氏10~12度，且北部、東半部會有降雨，週五（12/23）則再迎來一波接近寒流等級的冷空氣，北部地區最低溫僅剩攝氏9到10度，實際強度有待觀察，初步估計將影響至下週日（12/25），民眾請做好禦寒準備。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員葉致均指出，明日氣溫持續回升，台灣各地高溫普半超過攝氏20度，部分地區如高雄、屏東等有機會來到攝氏23~25度，清晨低溫則受到輻射冷卻影響，台南以北及宜蘭地區僅攝氏10~14度，其它地區攝氏16~17度，早晚低溫仍須留意；而目前氣象局持續針對中部9縣市和外島的金門發布「低溫特報」，主因是中部雲量較少、平地風較弱，輻射冷卻影響較大，溫度也較低。
葉致均說，週三和週五各有一波冷氣團接力影響，週三的以確立為「強烈大陸冷氣團」，屆時中部以北低溫將下探至攝氏10~12度，其它地區攝氏13~15度；週五這波強度逼近寒流，主要影響週末天氣，預計週六（12/24）和週日清晨，北部低溫將僅剩攝氏9~10度，其餘地區攝氏12~14度，部分沿海空曠地區將降至更低溫，實際強度雖尚未確定且比上週末寒流弱，但仍不可忽視。
降雨部分，本週全台皆屬較乾冷的天氣型態，僅週三強烈大陸冷氣團南下時挾帶比較多的水氣，北部、東半部地區降雨機率提高，但不會到大雨的等級；明日則是基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨。此外，今晚桃園至台中、恆春半島沿海空曠地區，及澎湖、蘭嶼、綠島易有較強陣風，民眾請多加留意。