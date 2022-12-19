搶救4200噸午仔魚！農委會攜手屏東縣再灑獎勵

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目前國內屏東縣午仔魚養殖面積約399公頃，佔全國80%、年產量約1萬804公噸，佔全國87.6%、年產值約新台幣16.3億元，佔全國82.8%，現在內外銷比約3比7，而外銷主要地區為中國大陸及香港。
陳吉仲說明，午仔魚近3年平均年產量約1.2萬公噸，主要上市規格為6至8兩，每尾225至300公克，國內以供應家庭生鮮、日料燒烤店為主，針對此次受暫停輸中影響的午仔魚，將採取持續再擴大國內行銷、拓展外銷、獎勵批發市場流通、加工凍儲的產銷調節措施，確保漁民收益不受影響。
在國內行銷方面，農委會設定目標800噸，包含鱻魚購、買魚去等電商通路120噸、電視購物、超市、量販店200噸、企業認購與年節禮盒80噸、獎勵餐廳或日式燒烤料理等採購400噸。
另農委會目標提升1000噸批發市場流通，獎勵13處消費地批發市場及其承銷人，只要批發市場交易價格應達一定價格者，午仔魚112年1至6月交易量較前年度增加10%以上，或平均交易價格提高5%以上，就會依照交易價及交易量達預定目標，給予承銷人及魚市場3至50萬不等獎勵金。
針對加工凍儲獎勵，農委會分為加工800公噸、凍儲200公噸，總共目標1000公噸，加工依據不同加工成品型態如三清、蝴蝶切、一夜干、罐頭、調理包等給予原料重量獎勵每公斤20至30元公斤；凍儲獎勵每月每公斤3元，凍儲時間至少2個月，最長5個月。
至於海外拓銷獎勵上，農委會預計補助既有港澳市場海運每公斤8元，目標900噸，其他亞洲市場海運每公斤25元、空運每公斤40元、其他歐美市場海運每公斤30元、空運每公斤50元，共500公噸。
陳吉仲強調，午仔魚是台灣重要養殖產業之一，屏東為主要產區，農委會與屏東縣政府一定會盡一切方法，降低對漁民的衝擊，透過各式通路共同推廣午仔魚，與養殖漁民站在一起，希望大家放心及安心。