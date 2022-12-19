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HUR狂跳3首歌！現身華視世足冠軍之夜　親曝聖誕節小驚喜

▲女團HUR大跳三首歌。由左到右為巴倫月、連穎、C.Holly、利善榛、裴頡、席子淇。（圖／華視提供）
▲女團HUR大跳三首歌。由左到右為巴倫月、連穎、C.Holly、利善榛、裴頡、席子淇。（圖／華視提供）

娛樂中心／綜合報導

2022卡達足球世界盃在19日凌晨完美落幕，阿根廷睽違36年再次獲得世界盃冠軍，梅西的世足最終戰成功奪下大力金盃。由新北市政府和華視攜手舉辦的「新北趴踢Goal華視世足冠軍之夜」更吸引超過千名不畏寒風的足球迷到場，新世代人氣女團HUR也帶來《One way to the highway》、《Need no more》和《有毒不回》，展現青春活力，讓台下球迷看得相當過癮。完整的冠軍戰賽事與頒獎典禮今(12/19) 晚間8點將在華視主頻CH12熱血回歸。

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「新北趴踢Goal華視世足冠軍之夜」從昨日下午開始就吸引不少家長帶著小朋友來現場參加足球闖關遊戲，晚間6點由華視主播王乃伃主持的「親子趴踢Goal」親子派對活動拉開及節目直播序幕； 「星光趴踢Goal」星光演唱會活動從晚間８點登場，由華視主播莊雨潔、連珮貝主持，精彩的演出內容集結新北國王Queens和新北中纖Power Me Girls兩組啦啦隊，為賽事暖場，展現滿滿活力。「運動趴踢Goal」運動派對活動晚由華視主播鄭雅方、林淳霈主持，「新世代人氣女團」HUR帶來《One way to the highway》、《Need no more》和《有毒不回》展現青春活力，讓台下球迷看得相當過癮。

女團HUR受訪時也表示：「大家好我們是HUR。今天是我們第一次在運動場上表演，我們非常興奮，很像是超級盃的感覺，那會不會緊張呢？我們對於今天的表演是不會緊張的，但我自己對今晚世足總冠軍賽感到比較緊張。」至於聖誕節跟跨年有什麼計畫？HUR也透露：「今年聖誕節12月24日會在西門町跟粉絲們一起過節，那我們也還在討論要帶給大家什麼驚喜，希望當天都可以看到大家，希望一起度過難忘聖誕節。跨年也有計畫，當天我們會在外縣市，希望大家把時間留給我們，我們跨年見」。

活動現場接力直播卡達世足閉幕典禮與「阿根廷vs法國」冠軍戰，主播鄭雅方和林淳霈號召現場民眾分成左邊「阿根廷粉」和右邊「法國粉」，成功凝聚現場看球氣氛，不少粉絲臉上畫上支持的球隊國旗，更有藍白相間的防水布寫上球員編號10，向偶像梅西致敬。活動現場特別舉辦金盃預測等贈獎活動送給球迷4K電視機、Switch健身環大冒險及Apple系列商品、世界盃紀念迷你足球等專屬現場好禮。

▲新世代人氣女團HUR帶來《One way to the highway》、《Need no more》和《有毒不回》。（圖／華視提供）
▲新世代人氣女團HUR帶來《One way to the highway》、《Need no more》和《有毒不回》。（圖／華視提供）
「2022 FIFA卡達世界盃™」最終由阿根廷獲得冠軍，法國姆巴佩（Kylian Mbappe）獲得金靴獎、阿根廷馬蒂內茲（Emiliano Martinez）獲得金手套獎，阿根廷梅西(Lionel Messi)獲得金球獎。回顧本屆世足精彩賽事，華視主頻CH12將於今日(12/19)晚間8點重播冠軍賽「阿根廷vs法國」完整賽事和頒獎典禮，12/20(二)晚間10點將重播四強賽「阿根廷vs克羅埃西亞」、12/21(三)重播季軍賽「克羅埃西亞vs摩洛哥」，歡迎球迷準時鎖定。（編輯：郭佩蓉）

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