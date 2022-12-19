HUR狂跳3首歌！現身華視世足冠軍之夜　親曝聖誕節小驚喜

2022卡達足球世界盃在19日凌晨完美落幕，阿根廷睽違36年再次獲得世界盃冠軍，梅西的世足最終戰成功奪下大力金盃。由新北市政府和華視攜手舉辦的「新北趴踢Goal華視世足冠軍之夜」更吸引超過千名不畏寒風的足球迷到場，新世代人氣女團HUR也帶來《One way to the highway》、《Need no more》和《有毒不回》，展現青春活力，讓台下球迷看得相當過癮。完整的冠軍戰賽事與頒獎典禮今(12/19) 晚間8點將在華視主頻CH12熱血回歸。
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「新北趴踢Goal華視世足冠軍之夜」從昨日下午開始就吸引不少家長帶著小朋友來現場參加足球闖關遊戲，晚間6點由華視主播王乃伃主持的「親子趴踢Goal」親子派對活動拉開及節目直播序幕； 「星光趴踢Goal」星光演唱會活動從晚間８點登場，由華視主播莊雨潔、連珮貝主持，精彩的演出內容集結新北國王Queens和新北中纖Power Me Girls兩組啦啦隊，為賽事暖場，展現滿滿活力。「運動趴踢Goal」運動派對活動晚由華視主播鄭雅方、林淳霈主持，「新世代人氣女團」HUR帶來《One way to the highway》、《Need no more》和《有毒不回》展現青春活力，讓台下球迷看得相當過癮。