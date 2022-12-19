鬆口期待4度訪台！《夢迴西藏》達賴喇嘛將轉世金髮美女

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她們逃跑後連家人都不敢收留，僧院又被迫關閉，只得冒死翻越喜馬拉雅山、逃往印度的達蘭薩拉。存活下來的每位覺姆都背負了難以抹滅的創痛，有人腎臟因遭受凌虐而壞死，也有人赤腳在雪地逃命遭凍傷而截肢，更有許多覺姆夜夜被噩夢驚醒而哭泣不止。達賴喇嘛不僅為她們提供庇護所，更給予她們學習的權利。在積極的讀書、治癒和修道後，其中已有23位覺姆獲得了等同哲學博士的「格西瑪學位」，除圓夢成為了不起的女性修道者，更積極弘揚佛法、全力助藏傳佛教開枝散葉。
過去3年全球壟罩在新冠疫情當中，達賴喇嘛雖身在印度，卻始終關切台灣疫情及人民生活。日前他特地與印度德里台灣商會代表團會面，得知台灣現階段口罩解禁相當開心，除祝福台灣安然度過疫情，更期許台灣能與國際通力合作，以民主自由力量改變中國。達賴喇嘛去年曾對日媒表示，台灣與中國關係「太過微妙」，傾向留在印度以避免衝突。但在台商的熱情邀訪下，他開心回憶「曾3度訪台，印象深刻」，並鬆口希望能在疫情過後4度造訪台灣，還幽默提醒大家屆時要記得請他品嘗道地的台灣菜，可愛模樣深受台商喜愛。
電影《夢迴西藏：軍官與達賴喇嘛》除回顧14世達賴喇嘛的西藏來時路，也呈現他對現今新世代的關切和期許。然而中國一直意圖等他圓寂，好「指定」新的西藏精神領袖。對此，達賴喇嘛不只一次表明「不再轉世」，甚至開玩笑說或許他會轉世成為金髮美女，總之絕不讓中國算計得逞。達賴喇嘛這次在《夢迴西藏》裡現身說法，還原了他當年出走西藏時驚滔駭浪的真實景況。片中更收錄了流亡藏人在達蘭薩拉的篳路藍縷，以及達賴喇嘛對現今年輕世代的真情呼籲。《夢迴西藏：軍官與達賴喇嘛》將於12月30日起全台跨年上映。