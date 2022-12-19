嘆兒女結婚「癌症」 決定 郭台銘奔走新篇章是癌症疫苗
鴻海與永齡基金會創辦人郭台銘與夫人曾馨瑩今（19）日出席台大醫院癌醫中心分院四周年院慶。會前郭台銘接受媒體訪問，他表示永齡基金會從協助創立捐贈癌醫中心到現在要邁入新的篇章，就是牽線德國BNT公司與台大醫院合作，因為台大有最好的人才、最好的醫療環境與設備和技術。希望將台灣打造成癌症亞洲臨床試驗基地，讓癌症疫苗有機會推出，讓大家即使得到癌症也不用害怕。
記者許家禎／台北報導
郭台銘與夫人曾馨瑩今日連袂出席台大醫院癌醫中心分院四周年院慶，會上郭台銘致詞時背景放上他與先妻林淑如的合照，他說每年這時候是先妻的冥誕，早上都會去祭拜她。她回憶，先妻還在時，有天回家突然發現家中多了廚師，原來是林淑如可能自覺不久於人世，於是特別訓練廚師維持郭家的口味。
郭台銘也想起，林淑如生病的時候，兒子郭守正要結婚，於是問醫生什麼時候結婚比較好，當時他聽大家說越快越好，林淑如甚至埋怨他，3個月時間怎麼準備婚禮、做禮服，郭台銘當時只能用他要出國為由搪塞過去，郭感嘆家人生病時，家人也會很恐慌，「因為不知道下一步會發生什麼」。
就在林淑如過世一年後，郭台銘在大年初一原本要跟弟弟郭台成一起打高爾夫球，但沒想到弟弟沒去成，同一天郭台銘還接獲馬偕醫院通知才發現弟弟是血癌，雖然經過治療，但剩下的日子不多，因此大女兒郭曉玲結婚也馬上提前舉辦了，郭感嘆自己兒子、女兒結婚竟然都是「癌症」決定的。
郭台銘表示，先妻與弟弟走後，自己的心也跟著他們離去，但振作之後他也問問自己可以為病人與病人家屬們做什麼？也因此癌醫中心4周年，他也再度想起初心，他希望以後癌症病人不要害怕，走進來醫院、可以走得出去，台灣有機會在下一個10年於亞洲地區華人社會，以癌症疫苗攻克大家對癌症的恐懼。