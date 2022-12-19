臉書直播賣衣漏報銷售額逾4千萬 連補帶罰超過300萬
隨著資訊科技發展日趨多元，營業人除了透過實體店面銷售貨物或勞務外，為增加與消費者的互動，也會透過網路平台、LINE、IG或臉書等直播方式銷售，財政部國稅局也加強掌握金流，查緝營業人透過網路交易逃漏稅，北區國稅局就發現轄區內1家公司在臉書直播銷售服飾，2021年短漏報銷售額逾4100萬元，最後補徵營業稅及裁罰超過300萬元。
記者顏真真／台北報導
北區國稅局指出，營業人為方便民眾下單，會建置多元的直播收單系統，提供民眾更多元的付款方式，省去向銀行不同部門申請的時間及人工對帳的瑣事，也因此，整合金流及資訊流的第三方業者來收款及收單，已成為現在的趨勢。
不過，國稅局近年來也積極蒐集相關金流資料，經與其營業稅申報資料勾稽比對，選查銷售額偏低之業者，以遏止營業人藉由第三方業者收款隱匿營業收入來逃漏稅。
北區國稅局就發現，轄區內有1家公司在臉書以直播方式銷售服飾、飾品等商品，透過第三方支付業者乙公司建置收單系統及代收款項，並指定另一家公司定期將收到的款項轉至公司銀行帳戶，經國稅局蒐集2021年度第三方支付業者金流資料，查獲這公司在2021年透過第三方支付業者代收貨款，短漏報銷售額逾4100萬元，補徵營業稅額200萬餘元，並裁處100萬餘元罰鍰。
國稅局也呼籲，透過網路交易的營業人請自行檢視若有短漏報銷售額者，應儘快向稅籍登記所在地稽徵機關自動補報繳；另自2023年1月1日起，應於其網路銷售網頁及相關交易應用軟體或程式（APP）清楚揭露「營業人名稱」及「統一編號」，並向稅籍登記所在地國稅局辦理變更登記，尚未辦妥變更登記者請儘速辦理。