放話阿根廷奪冠「送5份機加酒」！宅男女神豪邁兌現了
2022卡達世界盃落幕，最終由梅西率領阿根廷奪下世界冠軍，也讓不少人紛紛開始兌現承諾。譽有「電競女神」、「宅男女神始祖」封號的女星解婕翎，先前就放話，如果阿根廷拿下冠軍，她就要送出5份的「機+酒」，如今阿根廷真的奪冠了，她也在第一時間回應了。
娛樂中心/綜合報導
解婕翎先前曾公開表示，如果梅西拿到冠軍，那就要在實況上送出5份機+酒，讓粉絲們通通嗨翻。結果比賽一結束，解婕翎也馬上在IG限動上發文，「真心開心啦，謝謝梅西，五份機＋酒我會付的，我等等先去河堤一下，哈哈哈。」
事後，解婕翎再度發文分享，其實她早在20歲，第一次看世足時就徹底愛上阿根廷，「身上這件衣服已經穿十年以上了！從那時候支持梅西到現在」，不過她坦言，對於阿根廷終於拿到世界冠軍是既興奮又糾結，一想到先前承諾就有些懊悔，「內心想著，快把欠梅西的冠軍獎杯還給他。另一邊是，如果阿根廷冠軍實況上五份機+酒就要給他花下去了！」
最後解婕翎也幽默表示，「各位實況有訂閱的朋友別擔心，我下午就會連絡旅行社。看看現在買柬埔寨的機票要多少錢，哈哈哈。」網友紛紛笑歪，「柬埔寨…還好我都分母命」、「不管有沒有祭品！梅西贏了，真的是太棒了」、「穿十年還是20歲」、「祭品文大成功～梅西奪冠啦。」（編輯：詹鎰睿）