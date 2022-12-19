獨／魔獸登錄卻沒上場！球迷怒嗆「騙票」　消保官要查了

公路飛車釀1死2傷！「德東飆車王」開庭竟辯：路人來撞我

▲簡男高速撞上行人，造成1死2傷慘劇。（圖／翻攝畫面）
▲簡男高速撞上行人，造成1死2傷慘劇。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

台北市天母今年3月18日晚上19時許，發生一起嚴重車禍，號稱「德東飆車王」的簡姓男子（39歲）疑因高速駕車，不慎撞飛2名女高中及一名66歲謝姓婦人，造成1死2傷悲劇，今天（19日）士林地方法院開庭，簡男竟直接將過錯推給死者、傷者，強調是對方突然走出來，才讓自己煞車不及迎面撞上，死者家屬聽到此番詭辯，當庭痛哭失聲，公訴檢察官更痛批「你根本沒資格開車」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧案情，今年3月18晚間19時許，簡姓男子駕駛黑色轎車，高速穿梭在台北市區，不料行經士林區士東路、芝玉路二段路口時，意外撞飛3名路過行人，其中66歲謝姓女子當場無呼吸心跳，經送醫後仍傷重不治，另2名高中學生則受有腿部骨折。

▲台北市士林區士東路、芝玉路二段路口，昨（18）晚7點多發生一起嚴重車禍，一輛黑色轎車高速衝撞3位行人，3人直接被撞飛，其中一位婦女送醫後宣告不治。（圖／翻攝畫面）
▲簡男駕駛黑色轎車高速衝撞3位行人，其中一位婦女送醫後宣告不治。（圖／翻攝畫面）
起訴指出，簡男一開始雖坦承犯行，但事後又改口未預留反應時間，有部分過失，最終則完全否認過失，並辯稱自己時速僅有60到70公里，接近路口時應已降至速限下，同時指責3名被害人過馬路「不看路」。

但根據行車監視器顯示，簡男任意變換車道，行進間伴隨疾速車聲，且受傷的2名高中生皆證稱，當時正常速度過馬路，連聲音都沒聽到，就直接被撞飛到分隔島，到現在都還不良於行，而目擊民眾也表示，在事故地點前被簡男以高速超車，沒隔多久就聽到尖銳煞車聲，下秒該車就撞上3名行人，並衝上分隔島。

經調查發現，事故地段限速為50公里，但簡男煞車痕卻長達35.5公尺，警方推估當時時速應在80公里上下，對此，車鑑會指出，依監視器、行車紀錄器研判，簡男明顯超速，時速約為107公里、98公里，接近行人穿越道亦未暫停讓行人先行，為肇事主因，3名被害人則無肇事因素。

▲台北市士林區士東路、芝玉路二段路口，昨（18）晚7點多發生一起嚴重車禍，一輛黑色轎車高速衝撞3位行人，3人直接被撞飛，其中一位婦女當場已無呼吸心跳。（圖／翻攝畫面）
▲簡男一開始雖坦承犯行，但事後又改口未預留反應時間，有部分過失，不料最終卻完全否認過失，同時指責3名被害人過馬路「不看路」。（圖／翻攝畫面）
檢察官認為，簡男魯莽的行徑，除了讓無辜謝姓婦人慘死輪下外，還導致2名求學中少女，被迫脫離校園，並得一再承受手術、復健之苦，未來更要長期忍受雙足恐無法回復正常機能的煎熬，而簡男面對重大事故，犯後態度反覆，還多次翻供狡辯，毫無悔意，過去亦有多次在道路上恣意高速駕車惡習，因此全案依過失致死罪起訴，建請量處3年以上徒刑，以儆效尤並維法紀。

今天士林地院開庭審理，簡男向法官表示，事故發生前斑馬線沒有行人，但當經過該處時，卻突然有3個人衝出來，自己也被這幕嚇壞，緊急踩煞車閃避仍不慎發生碰撞。

而針對連續變換車道一事，簡男則回覆，是因為看到內側車道有輛車開太慢，所以開往外側，結果又看見前方有腳踏車，才在超車後返回內側，同時不斷強調，自己以前開車就有習慣禮讓行人，絕對沒有故意看到行人而不停車，僅承認有過失但沒有超速。

死者家屬聽聞簡男說詞後，當場抑制不住悲傷情緒，留下眼淚，隨後哽咽說到「我的小孩會從天而降嗎？鑑定報告昭然若揭，簡男上次輕易認罪，這次輕易否認，希望法院從重量刑，才能安慰小孩、家長肉體、心靈」，同時也向簡男喊話，「請好好檢討，不要再找藉口了」。

謝婦女兒的委任律師指出，簡男在天母東路有多家店面，粗估價值逾3000萬元，家族也有多間房地產，但卻只願意賠償死者100萬元，2名傷者各60萬、80萬元，根本毫無和解誠意，此舉無疑是對家屬2度傷害。

▲民眾表示，日前發現簡男開著車尾爛掉的車在路上跑。（圖／翻攝畫面）
▲民眾表示，早在事故發生前，就有看見簡男開著車尾爛掉的車在路上跑。（圖／民眾提供）
開庭結束後，簡男看見大批媒體立刻拔腿狂奔，隨後更直接將環保購物袋套在頭上，避免自己的長相被拍，同時還對鏡頭喊話「自己當天絕對沒有超速」；全案法官已諭知準備程序終結，審理期另訂。（編輯：陳苾暐）

飛來橫禍！新店大樓磁磚突脫落　52歲男頭部遭砸痛苦哀號

習慣帶20萬在身上！毒蟲盯上富鄰居　揪友持槍行搶卻卡彈

2行李箱塞1618萬！車手狂領錢露馬腳　警方線上攔捕逮2嫌

誆稱能「讀心」！印度男假算命真詐財　沒錢竟還強索炸雞

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀