名家論壇》楊威利／軍方強化戰力的想像

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※增強戰力大眾多同意，但陸軍思想太重。新聞
※貧窮限制了想像。
12月中旬開始陸續出現許多強化軍隊戰力的新聞，先是三軍射擊要改實戰化訓練，連將領與幕僚都要參加的新聞。第二是國軍新增6項體能鑑測，未來義務役官兵也一體適用。最後則是兵役延長新聞，許多評論指出刺槍不如刺針的討論。※增強戰力大眾多同意，但陸軍思想太重。
首先要說明的是，在美方壓力與兵役制度可能延長的狀況下，軍方勢必對這些增多訓練時間的役男做妥善規劃，因此會有許多新增或是強化的訓練內容。直白的說，就是這些未來可能增加役期到一年的役男，你軍方要怎麼訓練？當然在上級交辦後，屬下自然有很多精進方案。
首先是強化實戰化射擊，不只三軍連將領與幕僚都要，先說結論，我們贊成全軍都要會，但很可能對不同兵科要有不同的要求與複訓，例如機步單位很可能要非常熟悉這類實戰化射擊與訓練，複訓的時間也有可能是一月一次，但是將軍，幕僚或是三軍其他單位很可能是會就好。這是因為三軍各兵科異常複雜，這些士官兵的戰力無法用實戰化訓練拿到績優來表現，例如後勤油料單位他們的戰力極有可能是縮短補保時間為滿足，空軍航管人員做好管制任務就好。
軍方的想法大約是，連將領幕僚，三軍單位都會實戰化射擊，自然戰力跟著增強，實則不然，再以海軍艦艇兵為例，平日出海執勤後上岸還要保養艦艇以及最重要的休假，要讓官兵熟悉實戰化射擊不是不可能，但是時間呢與進訓場地呢？正因為三軍各兵科專長特異，所以不能一律以會實戰化射擊當作戰力增強的泉源以及評比的標準。
新增六項體能鑑測的要求外界比較少質疑，畢竟身體是自己的，要來當兵就得強健體魄，對自我的身心健康也是有幫助。不同年紀有不同的體適能標準，這是好事。刺槍不如刺針的新聞倒是比較引發外界的質疑。
這新聞是說，兵役改革在即，高層對軍方規劃的內容不甚滿意，其中內容有刺槍術與莒光日，這引起許多青年朋友的不滿。直白的就是學這些要做甚麼？國家找我進來1年要學習甚麼？射擊、衛哨勤務還是培訓當廚房兵、駕訓兵？現階段年輕朋友雖然在國家強制力要求下當兵，但軍方拿出甚麼東西讓年輕人信服這1年不會白費？目前看起來好像只剩下將這些1年時間填滿訓練科目與內容為滿足。
※貧窮限制了想像。
勤儉建軍在某方面是個壞傳統，因為沒有經費所以許多訓練與對未來的戰術戰法想像，基本上就延用舊的就好，這相當不好。
剛剛提到我們對二線或是特業單位的射擊技能不是那樣苛求，其實外軍早已想到，這邊以P90衝鋒槍為例，推行之初就是設定使用對象是二線後勤組員，二線兵員確實有遭敵突破或是面臨近戰的可能，西方國家的想法是讓這些士兵拿起操作簡便的衝鋒槍掃射，以求自保，台灣的解決方式卻是要求幕僚也要實戰化訓練，強化射擊訓練本質上並沒有錯，但若高階長官知道有P90之類的衝鋒槍後，或許思考又會不一樣。
再以俄烏戰爭中大顯神威的無人機來說，很可能未來的戰場，即使是排班以下的單位，都會有一批士兵操作無人機，無論是小部隊偵查還是類似彈簧刀無人機，在在都需要人力執行，操作無人機以及無人機干擾槍都要訓練，目前也好像也看不到軍方做任何規劃，還是說軍方認為義務役官士兵不適於操作這些裝備？
大眾之所以對實戰化訓練還有刺槍術這麼反對，主要的原因在於，軍隊許多事務一旦定型就會開始評比，打考績，上述已經說明，海軍艦艇組員的戰力極有可能是多快抵達戰鬥位置或是操作儀器高效率而非實戰射擊取勝，一旦上級的部頒標準發佈，後續當然會按照部頒標準來評比。
現在問題來了，海軍艦艇兵若達不到實戰化射擊標準時，要懲處嗎？如果不是那就必須一開始就說明，三軍特業單位推行實戰化射擊訓練只是強建特業單位的臨戰技巧，並不列入考核請各單位專心戰訓本務。不太可能，因為一旦部頒後就會有督導與評比，相關的簿冊以會應運而生。
八月份無人機入侵金門是陸軍這個軍種被批評為笨重的原因，先前是大膽，接續是小金門與大金營區被入侵，後續軍方緊急調撥無人機干擾槍去支援，試問這批干擾槍是民間廠商還是空軍調撥過去？台灣民用機場有幾次遭到民間不守法的航拍玩家以無人機入侵，造成班機大亂後開始研究反制作為，其中一項器具就是無人機干擾槍，這類裝備空軍與國安單位都有，難道都沒有陸軍特業軍官想過這種威脅？當然有，還有多場研討會呢！然後呢，繼續發生無人機入侵事件。
當特業參謀在想著下一場戰爭該如何進行時，將軍們卻還在未來課程中談論刺槍術的優劣，永遠都只看到山的這一邊的情況，所謂耳聽為虛，眼見為憑就是這樣，但山的另一邊呢？海空軍甚至是電磁網路戰的發展情況，恐怕是這些將領所無法想像的，這一方面是經費的卻乏，一方面也是軍中高階軍官相像力匱乏所致。
未來改編成一年制的訓練課程為何雖然還在未定之天，但可以想見的是，現代年輕人並不怕苦，但他們要求軍方要清楚說明白，到底一年之後我學習到甚麼樣保家衛國的技巧，若還是虛晃一招，或是一在的於莒光日中強調三信心，基本上來說年輕人並不會買單，當然後續服役生涯也就得過且過，大家相安無事把兵當完就好。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
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