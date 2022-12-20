只剩國家隊沒來！中國打工族前進卡達世界盃淘金

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在前往卡達的中國人口當中，只有極少部分是為了看比賽而去的。根據中國官媒《環球時報》報導，卡達駐中大使透露截至10月底，中國球迷僅購買了約5000至7000張門票，當時卡達已經賣出了289萬張。
相較之下，2018年的俄羅斯世界盃期間，通過官方購票的中國球迷就至少有6萬人，並有10萬名中國遊客在世界盃期間入俄，遊客數量排全球第一。除了中國隊沒有踢進卡達以外，疫情防控也成為影響關鍵。
那麼剩下在卡達的中國人又是誰？根據澎湃新聞、開菠蘿財經報導，在卡達的外來人口中，中國人算是為數可觀的一群。過去12年來，卡達當局砸下3000億美金積極建設當地，包含擴建國際機場、建設首都杜哈地鐵等等，不少中國人也在這樣的淘金潮下抱著「卡達夢」赴海外打拼。
報導指出，一名前往卡達擔任中菜餐廳廚師的打工族表示，在世界盃前當地中國人通常分為三類，包含貿易往來的商人、中資外派職員和2019年開始陸續到卡達的打工族。
報導訪問到數名來自中國的打工族，包含五星級酒店女員工、客服專員、中菜館廚師、前卡達空姐等人，他們提到卡達雖然生活富庶，但同樣的物價消費也高，許多抱著卡達夢到海外打工的中國人薪資，其實相當於在中國一線城市工作，「工資的確沒有想像的高」。
受到氣候與文化因素，當地的蔬菜、水果、肉類主要以進口為主，也不允許民眾在公共場所飲酒和吃豬肉，在外用餐除了價格並不便宜外，連飲酒也會查看收入水準來決定消費等級。
文章內提到，由於當地很多產業與石油有關，除了語言技能吃香以外，若有石油產業相關專長傍身，才比較有可能被重用甚至升遷，若是基礎的服務業、餐飲業打工族，則會受到卡達政府規定限制，大企業的工作機會會保留給當地民眾，因此想要獲得晉升並不容易。