李千娜扮15歲少女「離我好久遠」　狂刷抖音回春

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知名音樂人郭蘅祈之前是擔任前幾版《淡水小鎮》的音樂設計，那時候就想梁志民導演怎麼不找他演戲？很開心這麼多年後，郭蘅祈這次圓夢飾演貫穿全劇的靈魂角色「舞台監督」，他可以任意穿梭時空之間，忽而化身50年代的雜貨店老闆，忽而轉換成90年代的說書人，忽而變身為上帝派來的使者，又忽而成為見證幸福的婚禮證婚人，帶領觀眾看盡人間百態。他將時間停駐、快轉，甚至是倒迴，述說一段關於「生命」的故事。
屈中恆與唐從聖於《淡水小鎮》中飾演同一角色陳爸爸，屈中恆笑稱：「我跟從從真是歹竹出好筍，我們生得出旻佑這樣的小孩！這齣戲我大概是8年前看的，那時看就想有沒有機會演到，非常珍惜這次演出！實在太開心。」
郭子乾與近期喜獲掌上明珠的劉亮佐互為同一角色「老王」，郭子乾開玩笑分享：「我沒看過也沒演過《淡水小鎮》，非常感謝梁導與果陀劇場的厚愛，我雖然在金鐘獎沒有拿到獎，但我在舞台劇上還是可以嶄露點頭角的！」劉亮佐分享：「這次可以接到演出，可以參與這麼經典的演出有圓夢的感覺。」
《淡水小鎮》改編自劇作家懷爾德的《Our Town》，是一生必看的經典名劇。與《等待果陀》和《推銷員之死》齊名的劇壇經典。果陀劇場從1989年來每隔幾年推出不同經典版本，受到台灣觀眾喜愛，由果陀劇場藝術總監梁志民劇本改編並親自執導。2023年3月31日至7月9日台北、高雄、桃園、台南、台中巡迴演出，2022年12月23日中南部場次搶先啟售。