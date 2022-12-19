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歌迷苦等3年！周杰倫再唱蔡依林招牌曲　新加坡歌迷瘋狂

▲周杰倫睽違3年，在新加坡重啟巡迴演唱會，演唱寫給蔡依林的經典歌曲《說愛你》。（圖／杰威爾提供）
▲周杰倫睽違3年，在新加坡重啟巡迴演唱會，演唱寫給蔡依林的經典歌曲《說愛你》。（圖／杰威爾提供）

記者江芷稜/綜合報導

睽違近3年時間，周杰倫17、18日在新加坡重啟「嘉年華」世界巡迴演唱會，難得演唱寫給別人的創作，包括《祝我生日快樂》、《落雨聲》、《連名帶姓》，還有寫給蔡依林的經典歌曲《說愛你》，讓粉絲驚喜不已，一首首在樂壇大受歡迎的歌曲在原創作人周杰倫的詮釋之下，別有一番風情，歌迷也大飽耳福。

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▲周杰倫新加坡開唱，舞台燈光設計相當炫麗。（圖／杰威爾提供）
▲周杰倫新加坡開唱，舞台燈光設計相當炫麗。（圖／杰威爾提供）
周杰倫演唱會上帶來多首新專輯的新歌、新舞蹈，服裝上更全新訂製了三套衣服，加上節目精心設計的巧思變化，讓歌迷驚呼連連，除了新歌滿足歌迷的期待，演唱會上也增添幾首他較少在演唱會上唱的歌，重溫這些經典歌曲令歌迷雀躍不已！整場演唱會精彩絕倫，不論是多樣曲風的詮釋，鋼琴、吉他、古箏等樂器彈奏的游刃有餘，舞蹈的帥氣呈現，為演唱會注入滿滿新能量。

▲周杰倫在舞台上連換多套服裝。（圖／杰威爾提供）
▲周杰倫在舞台上連換多套服裝。（圖／杰威爾提供）
上一場「嘉年華」演唱會是在2019年1月巡迴至新加坡，因為疫情的關係，相隔近3年重新啟動，也在新加坡展開相當巧合，周杰倫對新加坡歌迷說：「緣分就是這麼地奇妙！隔了這麼久，第一次開演唱會又來到了新加坡。然後我就在想，有沒有是上次幾年前就來參加我演唱會的朋友？如果有的話，我是不是應該把一些歌曲，上次沒唱過的、這次來唱一下，這樣你們有覺得比較用心一點嗎？」讓全場粉絲high翻天！

周杰倫隨即自彈自唱很少在演唱會上唱的《楓》，周式情歌令全場為之沉醉！還有《斷了的弦》、《我落淚 情緒零碎》、《千里之外》等歌曲，令粉絲回味無窮，隨著新專輯「最偉大的作品」於7月推出，演唱會曲目更加入多首新歌，其中《紅顏如霜》這首中國風歌曲，周杰倫與舞者們以整齊畫一的現代風格舞蹈來表現，視覺上嶄新的詮釋赋予中國風創新面貌。

▲周杰倫演唱會花樣超多，籃球、魔術都讓粉絲驚喜連連。（圖／杰威爾提供）
▲周杰倫演唱會花樣超多，籃球、魔術都讓粉絲驚喜連連。（圖／杰威爾提供）
 而《鬥牛》這首歌曲中，籃球結合舞感更令全場歌迷眼睛為之一亮！音樂前奏一下就令資深粉絲陷入瘋狂！周杰倫以特別訂製的牛仔運動風服裝現身，與舞者們帥氣呈現花式籃球，舞台上亮眼的粉紅色籃球在他手上揮灑自如，炫技的控球動作搭配音樂節奏、結合肢體舞感，讓歌迷看得目不轉睛、相當過癮！此外，杰威爾音樂旗下新生代歌手曹楊首次在周杰倫演唱會上擔任嘉賓，獻唱《不能說的秘密》及創作曲《微光》，溫暖細膩的歌聲驚豔全場。

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