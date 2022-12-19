歌迷苦等3年！周杰倫再唱蔡依林招牌曲　新加坡歌迷瘋狂

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上一場「嘉年華」演唱會是在2019年1月巡迴至新加坡，因為疫情的關係，相隔近3年重新啟動，也在新加坡展開相當巧合，周杰倫對新加坡歌迷說：「緣分就是這麼地奇妙！隔了這麼久，第一次開演唱會又來到了新加坡。然後我就在想，有沒有是上次幾年前就來參加我演唱會的朋友？如果有的話，我是不是應該把一些歌曲，上次沒唱過的、這次來唱一下，這樣你們有覺得比較用心一點嗎？」讓全場粉絲high翻天！
周杰倫隨即自彈自唱很少在演唱會上唱的《楓》，周式情歌令全場為之沉醉！還有《斷了的弦》、《我落淚 情緒零碎》、《千里之外》等歌曲，令粉絲回味無窮，隨著新專輯「最偉大的作品」於7月推出，演唱會曲目更加入多首新歌，其中《紅顏如霜》這首中國風歌曲，周杰倫與舞者們以整齊畫一的現代風格舞蹈來表現，視覺上嶄新的詮釋赋予中國風創新面貌。
而《鬥牛》這首歌曲中，籃球結合舞感更令全場歌迷眼睛為之一亮！音樂前奏一下就令資深粉絲陷入瘋狂！周杰倫以特別訂製的牛仔運動風服裝現身，與舞者們帥氣呈現花式籃球，舞台上亮眼的粉紅色籃球在他手上揮灑自如，炫技的控球動作搭配音樂節奏、結合肢體舞感，讓歌迷看得目不轉睛、相當過癮！此外，杰威爾音樂旗下新生代歌手曹楊首次在周杰倫演唱會上擔任嘉賓，獻唱《不能說的秘密》及創作曲《微光》，溫暖細膩的歌聲驚豔全場。