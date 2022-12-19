許瑋甯開戰爸爸小三！《第9節課》攤牌尹馨：看誰是贏家
許瑋甯、陳昊森在愛奇藝校園劇《第9節課》的師生戀，頻遭陳昊森媽媽尹馨搞破壞，劇中尹馨大膽邀約許瑋甯到家中用餐吃飯，「鴻門宴」的氛圍劍拔弩張，尹馨原本以為自己是來逼退接近兒子的老師，沒想到卻被許瑋甯的一番話嚇得全身顫抖，無話可說。
記者羅凌筠/綜合報導
劇中，許瑋甯變臉抖出多年前尹馨與自己爸爸的一段師生戀情，喝斥她是蓄意破壞別人家庭的小三，害怕東窗事發的尹馨趕緊支開陳昊森。在花絮中，許瑋甯透露：「其實我有備而來，她來什麼我就擋什麼，兩個人的角力、火花是很微妙的，想讓彼此看看誰是這份關係裡的贏家，誰才可以支配一翔（陳昊森飾演）。」
許瑋甯爸爸由曾少宗飾演，尹馨10年前與曾少宗合作過演一對夫妻，10年後再合作就一起演師生戀的床戲，多了份熟悉感，尹馨也透露只披著教授襯衫，在教授畫室發生的唯美親密戲，曾少宗分享：「很感謝劇組還準備Demo影片，讓我們在拍攝前就可以知道需要擺的角度，拍攝時就很順暢。」
尹馨也直言，她當藍鈞天的角色是備胎，問及藍鈞天會愛上這款女孩子的原因？他開玩笑說：「你們有看到剛剛淑芬（尹馨飾演）在做瑜珈嗎？誰會不喜歡？」惹尹馨一陣笑，後來才回歸正題：「因為國揚（藍鈞天飾演）的人生早就被規劃好了，未來都是父親規劃好的路，可能連婚姻也定好了，所以他的人生唯一一個對自己叛逆的行為，就是跟淑芬在一起，看這女孩子年紀輕輕、有想法也靠自己闖出一片天，這都是吸引他的特質。」